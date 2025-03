Nach Eishockeyspiel in Memmingen: Fan schlägt Ordner und kommt in Arrest

Nach dem Sieg des ECDC Memmingen in den Oberliga-Play-offs gegen Heilbronn haben einige Fans der Gäste gestern am Freitagabend (21.3.2025) für einen Polizeieinsatz in der Memminger Eissporthalle gesorgt.

Während die Heimfans nach dem Spiel den 4:1-Sieg ihrer Mannschaft feierten, provozierten einige Heilbronner Anhänger und versuchten, zu den Memminger Zuschauern zu gelangen.

Vom Ordnungsdienst des ECDC wurden sie daran gehindert. Dabei kam es allerdings zu einem Zwischenfall, der einen Sanitätseinsatz nach sich zog. Wie die Polizei heute mitteilt, schlug ein 27-Jähriger einem Ordner mit der Hand ins Gesicht. Laut Augenzeugen handelte es sich um eine Ordnerin, die vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei schreibt heute von „leichten Verletzungen“, die das Opfer erlitt.

Eishockey-Fan muss nach Niederlage von Heilbronn in Memmingen in Arrest

Als die Polizei vor Ort die Personalien des Mannes aufnahm, zeigte sich der Anhänger laut Mitteilung weiterhin äußerst aggressiv und unkooperativ. Deshalb nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Der Fan verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen ihn, heißt es abschließend.

Der ECDC Memmingen hatte zuvor das vierte Spiel der Best-of-7-Play-off-Serie vor über 2.500 Zuschauern mit 4:1 gewonnen. In der Serie führt Heilbronn mit 3:1-Siegen. Das nächste Spiel findet am Sonntag in Heilbronn statt, ein womögliches sechstes Spiel dann am Dienstagabend wieder in der Memminger AlphaCooling-Arena.

Heute: Finale um die Deutsche Meisterschaft mit den Frauen des ECDC Memmingen

Heute am Samstag steigt in der Eissporthalle ab 18 Uhr das dritte Finalspiel um die Meisterschaft der Frauen. Dabei trifft der ECDC Memmingen auf das Team aus Budapest. Die Memmingerinnen haben die beiden ersten Spiele in Ungarn gewonnen und können mit einem weiteren Sieg ihren Meistertitel verteidigen. Zu der Partie werden ebenfalls über 2.000 Zuschauer erwartet.

