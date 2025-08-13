Eishockey: Tyler Spurgeon bleibt beim ECDC Memmingen

Nach langer Wartezeit haben die Memminger Indians nun den Verbleib von Kapitän Tyler Spurgeon vermeldet. Der 39 Jahre alte Führungsspieler hat jetzt alle erforderlichen Tests für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft bestanden, womit der Fortsetzung seiner Karriere in Memmingen laut ECDC „nichts mehr im Wege steht“. Die Indians gehen somit mit drei Torhütern, acht Verteidigern und zwölf Stürmern in die neue Saison in der Eishockey-Oberliga Süd.

Passend zum Start der Vorbereitungsphase in Memmingen können die Memminger Indians auch offiziell wieder auf die Dienste ihres Kapitäns Tyler Spurgeon zurückgreifen. Der Kanadier steht kurz vor dem Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft, womit sein Vertrag in der Maustadt aktiv wird.

Spurgeon ist das letzte fehlende Puzzlestück beim ECDC

Der 1,80 Meter große Linksschütze hat am Dienstag auch für den zweiten erforderlichen Test eine positive Rückmeldung erhalten. Somit fehlen nach Angaben des ECDC „nur noch letzte Formalitäten, um den deutschen Pass in Empfang nehmen zu können“. Spurgeon, der seit 2020 in Deutschland aufläuft und zuvor weitere fünf Jahre in Österreich aktiv war, ist somit das letzte fehlende Puzzlestück im Kader des ECDC.

Der Mittelstürmer kam in seiner ersten Saison für die Memminger auf 48 Punkte in 47 Hauptrunden-Spielen. In den Play-offs war der Führungsspieler dann unverzichtbar für den ECDC. Er war nicht nur der erfolgreichste Scorer, sondern auch der beste Torschütze des Teams. So oder so: Die Bedeutung des Angreifers sei nicht in Punkten zu messen, betonen die ECDC-Verantwortlichen.

Spurgeon soll bei den Indians wieder vorangehen

Mit seiner Führungsstärke und seinem Einsatz auf und neben dem Eis soll der in Edmonton geborene Stürmer bei den Indians auch in der neuen Saison wieder vorangehen.

In der Vorbereitung wird Spurgeon, zusätzlich zu den bereits feststehenden Kontingentspielern zum Einsatz kommen. Ab dem regulären Spielbetrieb, die Indians starten am 18. September gegen Erding in die Oberliga-Saison, muss ein deutscher Pass für ihn vorliegen, da nur drei Kontingentspieler gleichzeitig auflaufen dürfen.

Dauerkarten für alle Vorbereitungs- und Hauptrundenspiele der Indians sind weiterhin erhältlich. Auch Tageskarten für die Partien der Pre-Season sowie für das Oberliga-Eröffnungsspiel können im Ticketshop bereits geordert werden.