Eishockey: Warum die Fans der Memminger Indians jetzt vom Aufstieg träumen können

Stellen wir uns doch mal kurz vor, es wäre der 17. September 2027. Draußen ist es bereits dunkel an jenem Freitagabend. Die Memminger Eissporthalle liefert den Kontrast zur Dunkelheit, sie ist nämlich hell erleuchtet – und bis zum letzten Platz gefüllt. Kein Wunder, schließlich startet der frisch in die DEL2 aufgestiegene ECDC Memmingen ausgerechnet mit einem Allgäu-Derby gegen den ESV Kaufbeuren in die neue Saison. Utopie? Keineswegs, vor allem, wenn es nach Markus Lillich geht.

Und damit zurück in die Gegenwart: Bei der offiziellen Teampräsentation des ECDC Memmingen richtet der beliebte Indians-Stürmer, der auch schon für Kaufbeuren spielte, am Mikrofon nämlich eine interessante rhetorische Frage an die rund 450 Zuschauer. Sie lautet wie folgt: „Warum sollten wir nicht in zwei Jahren eine Liga höher spielen?“

Das ECDC-Ziel lautet: Halbfinale

Die Fans reagieren mit einem entzückten Raunen („Oh!“). Träumen ist erlaubt, und ehrgeizige Ziele haben selten geschadet. Doch Schritt für Schritt: Für die nunmehr eingeläutete Spielzeit 2025/26 lautet die ausgegebene Zielsetzung „Halbfinal-Einzug“. Bei der Mannschaftsvorstellung auf der Freifläche vor der Alpha-Cooling-Arena am Hühnerberg stellen die Moderatoren Daniel Halder und Thomas Mayer den Fans die Profis in Einzelinterviews vor.

Torhüter Bastian Flott-Kucis verrät beispielsweise, dass er im Sommer „öfters beim Golfen gewesen“ sei. Die Frage, wie er die ersten Eis-Einheiten der neuen Saison erlebt habe, beantwortet der Goalie wie folgt: „Die ersten Trainingseinheiten waren intensiv.“ Er habe den Eindruck, dass die Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison sogar noch etwas talentierter sei.

Die ECDC-Vorsitzenden sind zufrieden

Diese Einschätzung bestätigen auch die Vorsitzenden der Indians. Sven Müller sagt: „Die ersten Einheiten waren schon richtig gut.“ Und Thomas Butzke beschreibt die aktuelle Lage des Vereins als „wirklich gut“. Butzke ergänzt: „Wir sind ein bisschen euphorisch.“

Der erfahrene Spieler Dominik Meisinger betont am Mikrofon, dass er „ein gutes Vorbild“ sein wolle für die jungen Akteure. Gute Laune verbreitet auch der schwedische Abwehr-Stratege Linus Svedlund. Der Skandinavier ruft den Anhängern zu: „Memmingen ist eine schöne Stadt, und die Fans sind unglaublich.“

Der verletzte Verteidiger Robert Peleikis wird gefeiert

Eine tolle Geste wird Verteidiger Robert Peleikis zuteil. Peleikis muss wegen einer Thrombose im Arm über Monate hinweg pausieren. Von den Moderatoren wird er namentlich erwähnt. Daraufhin skandieren die Anhänger Peleikis‘ Namen. Und wie sieht man bei den Indians generell die Entwicklung der Oberliga?

Jayden Schubert (28) äußert die Meinung, dass die Spielklasse „jedes Jahr besser“ werde. Doch auch dank ihres treuen Publikums sollten die Memminger gut gerüstet sein für die steigenden Anforderungen, glaubt Neuzugang Felix Brassard. Der Abwehrspieler lobt nämlich: „The fanbase is awesome“ („Die Fan-Gemeinde ist eindrucksvoll“).

Was die Kapitänin der ECDC-Frauen sagt

Genau wie bei den Männern ist auch beim Frauen-Team des ECDC die Grundstimmung sichtbar positiv. Nach dem Gewinn der sechsten Deutschen Meisterschaft im Frühjahr gibt sich Kapitänin Daria Gleißner (32) gelassen und selbstbewusst. Die Nationalspielerin bekräftigt: „Deutscher Meister zu werden, ist immer unser Ziel.“ Zumal die zurückliegende Meister-Party „unvergesslich“ gewesen sei.

„Deutscher Meister zu werden, ist immer unser Ziel.“ Daria Gleißner, Kapitänin der ECDC-Frauen

Auf der Position des Cheftrainers hat inzwischen Kai Erlenhardt das Ruder von Waldemar Dietrich übernommen. Der Neue verrät am Mikrofon, dass er im vergangenen Jahr aus Nordrhein-Westfalen nach Bayern umgezogen sei. Der Kader sei heuer lediglich punktuell verstärkt worden. Sportlicher Leiter Peter Gemsjäger informiert die Zuschauer über die ersten Spieltermine der neuen Saison: Am ersten September-Wochenende starte man in die Vorbereitungsphase.

Der ECDC präsentiert auch seinen Nachwuchs

Nach dem Gastspiel beim HC Davos (Samstag, 6. September) empfange man tags darauf den EV Zug. Eine Woche später treffen die Allgäuerinnen dannn im Rahmen eines europäischen EWHL-Supercup-Vorrundenturniers auf SK Bratislava (Slowakei) und die „Sabres“ aus St. Pölten (Österreich).

Auch die Nachwuchsspieler präsentieren sich auf der Freifläche der Eishalle. Die verschiedenen Teams der „Young Indians“ werden der Reihe nach vorgestellt. In ihre Spielertrikots gekleidet, genießen es die Kinder und Jugendlichen, sich in diesem feierlichen Rahmen präsentieren zu dürfen. Begleitet werden sie von den beiden hauptamtlichen Nachwuchs-Trainern Andreas Börner und Michael Simon.

Zahlreiche Bilder von der Team-Präsentation des ECDC gibt es im Internet unter folgender Adresse: https://www.allgaeuer-zeitung.de/bilder