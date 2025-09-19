Das Königsschloss haben sie dabei

Der König-Ludwig-Verein Erkheim nahm kürzlich zusammen mit dem Sparclub Akut und dem Soldaten- und Reservistenverein Markt Erkheim an der Kirchweih in Hofen/Oberpfalz teil. Auf der Hinfahrt besuchten die Erkheimer am Samstag den traditionellen Trachtenmarkt in Greding.

Auf dem historischen Marktplatz boten über 90 Marktstände Stoffe, Trachten, Accessoires und Handwerkskunst an. Gegen 18 Uhr kam die gemischte Reisegruppe im Klosterhotel Sankt Josef in Neumarkt an, wo sie ihre Zimmer beziehen konnte. Am Sonntagvormittag besuchte die Reisegruppe noch das Arnold-Museum in Sulzbürg, bevor das mitgeführte königliche Schloss Neuschwanstein zum Festumzug ausgepackt und aufgebaut wurde.

Um 14 Uhr begann der Festumzug mit zahlreichen Gruppen aus der Umgebung. Mit Standarte, König Ludwig II, Kaiserin Sisi und Schloss zogen die Königlichen an den zahlreichen Zuschauern aus Hofen und Umgebung vorbei. Nach ein paar gemütlichen Stunden im Festzelt machte sich die Reisegruppe auf den Rückweg ins Unterallgäu und kam wohlbehalten um 20 Uhr in Erkheim an.

