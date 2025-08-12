Icon Menü
Falschparker in Memmingerberg: Polizei lässt Autos von Reisenden am Flughafen Memmingen rigoros abschleppen

Parken am Flughafen

Dieser Parkplatz wird richtig teuer: Autos von Reisenden am Flughafen Memmingen abgeschleppt

Erneut lässt die Polizei mehrere Autos abschleppen, die Reisende in Memmingerberg abstellten, um Parkgebühren zu sparen. Doch diese Rechnung geht wohl nicht auf.
    Wer über die Ortsgrenze von Memmingerberg fährt, darf maximal vier Stunden parken – das wird an allen Ortseingängen durch Schilder angezeigt. Dennoch parkten Fluggäste des Allgäu Airports ihre Autos erneut über Tage.
    Wer über die Ortsgrenze von Memmingerberg fährt, darf maximal vier Stunden parken – das wird an allen Ortseingängen durch Schilder angezeigt. Dennoch parkten Fluggäste des Allgäu Airports ihre Autos erneut über Tage. Foto: Maike Scholz (Symbolbild)

    Die Grenzpolizei hat am Dienstag erneut mehrere Autos von „Dauerparkern“ im Gemeindegebiet von Memmingerberg abschleppen lassen. Wie die Polizei mitteilt, standen die Fahrzeuge über Tage in Zonen mit eingeschränktem Halteverbot.

    Tagelanges Parken in Halteverbot – Grenzpolizei Memmingen lässt abschleppen

    Dies sei zuvor bereits von der kommunalen Verkehrsüberwachung beanstandet worden. Neben dem Verwarnungsgeld für den begangenen Verkehrsverstoß müssen die Falschparker laut Polizeibericht zusätzlich für die Abschleppkosten aufkommen.

    Reisende vom Flughafen Memmingen parken im Stadtgebiet

    Dass die Polizei in Memmingerberg alle Hände mit Falschparkern zu tun hat, ist bekannt – weshalb die Beamten rigoros abschleppen lassen. Mittlerweile weitet sich das Problem auch auf den Memminger Osten aus. Vor allem im Osten der Stadt blockieren Passagiere des Flughafens Parkplätze in Wohngebieten – und sogar vor dem Friedhof.

    Im Memminger Osten hängen bereits erste Schilder von Anwohnern, die von den Dauerparkern genervt sind.
    Im Memminger Osten hängen bereits erste Schilder von Anwohnern, die von den Dauerparkern genervt sind. Foto: Hannah Greiner

    Als Maßnahme gegen die Flughafenparker beschloss der Stadtrat kürzlich eine kombinierte Lösung aus einer großflächigen Halteverbotszone und kostenpflichtigen Anwohnerparkausweisen.

    Um Geld zu sparen? Reisende parken nicht am Flughafen Memmingen

    Und was empfiehlt der Flughafen Memmingen? Die Verantwortlichen raten insbesondere dazu, einen Stellplatz am Allgäu Airport vorab online zu buchen – und das Parken außerhalb des Flughafengeländes zu unterlassen. Der Flughafen Memmingen bietet derzeit rund 5200 eigens verwaltete Stellplätze auf insgesamt elf Parkplätzen an. Auch eine Anreise mit Bahn und Bus wird empfohlen

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Memmingen

    Alle Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.

