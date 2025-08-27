Schießt Memmingens Neuzugang Felix Brassard die meisten Tore in der Oberliga?

Icon Menü
Porträt des ECDC-Torjägers

Er ist der neue Top-Torjäger des ECDC Memmingen: Felix Brassard steht seit Jahren weit vorn in der Scorerliste der Eishockey-Oberliga. So tickt der Kanadier privat.
Von Manuel Weis
    Eishockey-Topstürmer Felix Brassard geht künftig für den ECDC Memmingen auf Torejagd.
    Eishockey-Topstürmer Felix Brassard geht künftig für den ECDC Memmingen auf Torejagd. Foto: Siegfried Rebhan

    85, 96 und wegen einer Verletzungspause 63 Scorerpunkte: Felix Brassard kam in jedem seiner drei bisherigen Oberliga-Süd-Jahre, in denen er für Peiting die Schlittschuhe schnürte, auf herausragende Scoringwerte. Wenig verwunderlich also, dass der 29-jährige Kanadier begehrt war. Nach drei Spielzeiten „im gallischen Dorf“, wie die Peitinger sich gerne nennen, ist Brassard weitergezogen und hat sich dem ECDC Memmingen angeschlossen.

