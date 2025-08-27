Schießt Memmingens Neuzugang Felix Brassard die meisten Tore in der Oberliga?

85, 96 und wegen einer Verletzungspause 63 Scorerpunkte: Felix Brassard kam in jedem seiner drei bisherigen Oberliga-Süd-Jahre, in denen er für Peiting die Schlittschuhe schnürte, auf herausragende Scoringwerte. Wenig verwunderlich also, dass der 29-jährige Kanadier begehrt war. Nach drei Spielzeiten „im gallischen Dorf“, wie die Peitinger sich gerne nennen, ist Brassard weitergezogen und hat sich dem ECDC Memmingen angeschlossen.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ECDC Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis