Schießt Memmingens Neuzugang Felix Brassard die meisten Tore in der Oberliga?

85, 96 und wegen einer Verletzungspause 63 Scorerpunkte: Felix Brassard kam in jedem seiner drei bisherigen Oberliga-Süd-Jahre, in denen er für Peiting die Schlittschuhe schnürte, auf herausragende Scoringwerte. Wenig verwunderlich also, dass der 29-jährige Kanadier begehrt war. Nach drei Spielzeiten „im gallischen Dorf“, wie die Peitinger sich gerne nennen, ist Brassard weitergezogen und hat sich dem ECDC Memmingen angeschlossen.
Porträt des ECDC-Torjägers
