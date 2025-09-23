Icon Menü
Firmenzentrum nahe des Flughafens Memmingen: Startschuss für Neubau für zwei Unternehmen gefallen.

Wirtschaft im Unterallgäu

Startschuss für neues Firmenzentrum beim Flughafen Memmingen gefallen

Im Gewerbepark „Flughafen Süd“ entsteht ein großer Neubau für zwei Unternehmen. Durch das Millionen-Projekt sollen auch weitere Arbeitsplätze entstehen.
Von Franz Kustermann
    Auf einem 1,15 Hektar großen Teilstück der insgesamt rund sechs Hektar großen Gewerbefläche am Flughafen Memmingen, die den Namen „Triebwerk“ trägt, erfolgte der symbolische Spatenstich für ein Firmenzentrum.
    Auf einem 1,15 Hektar großen Teilstück der insgesamt rund sechs Hektar großen Gewerbefläche am Flughafen Memmingen, die den Namen „Triebwerk“ trägt, erfolgte der symbolische Spatenstich für ein Firmenzentrum. Foto: Franz Kustermann

    Das hatte schon mal gepasst: Die Triebwerke eines Ryanair-Flugzeugs auf der nahegelegenen Startbahn des Flughafens Memmingen heulten kurz auf, als unmittelbar daneben – auf einem 1,15 Hektar großen Teilstück einer insgesamt rund sechs Hektar großen Gewerbefläche mit dem Namen „Triebwerk“ – der symbolische Spatenstich für ein Firmenzentrum fiel. Dort werden sich die Memminger Unternehmen „conZero Poolsysteme“ und „Weiß Gastro+Betriebshygiene“ ansiedeln. Für den Millionenbau als Generalunternehmer verantwortlich zeichnet die Wild Projektentwicklung mit Sitz in Berkheim, eine Tochtergesellschaft der Firmengruppe Max Wild, die für die beiden Firmen den schlüsselfertigen Neubau erstellen wird: „Ein zukunftsorientiertes Bauwerk, das den beiden Unternehmen optimale Bedingungen für weiteres Wachstum, höchste Effizienz und neue Synergien bietet“, betonte Stefan Geiger von der Wild-Projektentwicklung GmbH im Rahmen eines kleinen Festakts.

