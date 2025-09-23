Startschuss für neues Firmenzentrum beim Flughafen Memmingen gefallen

Das hatte schon mal gepasst: Die Triebwerke eines Ryanair-Flugzeugs auf der nahegelegenen Startbahn des Flughafens Memmingen heulten kurz auf, als unmittelbar daneben – auf einem 1,15 Hektar großen Teilstück einer insgesamt rund sechs Hektar großen Gewerbefläche mit dem Namen „Triebwerk“ – der symbolische Spatenstich für ein Firmenzentrum fiel. Dort werden sich die Memminger Unternehmen „conZero Poolsysteme“ und „Weiß Gastro+Betriebshygiene“ ansiedeln. Für den Millionenbau als Generalunternehmer verantwortlich zeichnet die Wild Projektentwicklung mit Sitz in Berkheim, eine Tochtergesellschaft der Firmengruppe Max Wild, die für die beiden Firmen den schlüsselfertigen Neubau erstellen wird: „Ein zukunftsorientiertes Bauwerk, das den beiden Unternehmen optimale Bedingungen für weiteres Wachstum, höchste Effizienz und neue Synergien bietet“, betonte Stefan Geiger von der Wild-Projektentwicklung GmbH im Rahmen eines kleinen Festakts.

