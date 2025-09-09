Nach kontroverser Diskussion im Unterallgäu: Container-Unterkunft für Geflüchtete ist vom Tisch

Icon Menü
Geflüchtete im Unterallgäu

Der Gemeinderat von Fellheim war zu rechtlichen Schritten gegen das Vorhaben bereit. Warum es nicht realisiert wird und welche Pläne es für die Fläche gibt.
    Ein Vorhaben zur Unterbringung von Geflüchteten in Containern hatte in Fellheim kontroverse Diskussionen ausgelöst. Nun sind die Pläne vom Tisch.
    Ein Vorhaben zur Unterbringung von Geflüchteten in Containern hatte in Fellheim kontroverse Diskussionen ausgelöst. Nun sind die Pläne vom Tisch.

    Ein Vorhaben zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde Fellheim wird nicht umgesetzt. Die temporäre Nutzung eines Grundstücks für eine eingeschossige Containeranlage ist damit endgültig vom Tisch. Laut Bürgermeister Reinhard Schaupp herrsche nun Erleichterung, dass die Einwendungen seitens des Gemeinderats Erfolg gehabt haben und das Landratsamt sowie die Grundstückseigentümerin das umstrittene Projekt nicht mehr weiterverfolgen werden.

