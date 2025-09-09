Nach kontroverser Diskussion im Unterallgäu: Container-Unterkunft für Geflüchtete ist vom Tisch

Ein Vorhaben zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde Fellheim wird nicht umgesetzt. Die temporäre Nutzung eines Grundstücks für eine eingeschossige Containeranlage ist damit endgültig vom Tisch. Laut Bürgermeister Reinhard Schaupp herrsche nun Erleichterung, dass die Einwendungen seitens des Gemeinderats Erfolg gehabt haben und das Landratsamt sowie die Grundstückseigentümerin das umstrittene Projekt nicht mehr weiterverfolgen werden.
Geflüchtete im Unterallgäu
