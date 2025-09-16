Icon Menü
Flüchtlingssituation im Unterallgäu: Landratsamt nennt aktuelle Zahlen und Herausforderungen

Aktuelle Zahlen

„Deutlicher Rückgang“: So sieht die Flüchtlingssituation im Unterallgäu aus

Die Unterbringung von Geflüchteten sorgt im Unterallgäu für Diskussion. Das Landratsamt gibt einen Überblick über die aktuelle Situation – und nennt Probleme.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Rund 400 ukrainische Geflüchtete haben zwar Aufenthaltsberechtigung, leben aber weiterhin in den Unterkünften des Landkreises, bis sie eine eigene Wohnung finden.
    Rund 400 ukrainische Geflüchtete haben zwar Aufenthaltsberechtigung, leben aber weiterhin in den Unterkünften des Landkreises, bis sie eine eigene Wohnung finden. Foto: Alexander Kaya

    In Egg an der Günz wird weiter über eine mögliche Flüchtlingsunterkunft debattiert, während eine geplante Container-Anlage in Fellheim vom Tisch ist: Die Flüchtlingssituation sorgt im Unterallgäu aktuell für reichlich Gesprächsstoff. Doch wie stellt sich die Lage derzeit tatsächlich dar? Wie viele Menschen leben im Landkreis, woher kommen sie – und wo finden sie Unterkunft? Diese Fragen beantwortet Eva Büchele, Pressesprecherin des Landratsamts Unterallgäu.

