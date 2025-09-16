„Deutlicher Rückgang“: So sieht die Flüchtlingssituation im Unterallgäu aus

In Egg an der Günz wird weiter über eine mögliche Flüchtlingsunterkunft debattiert, während eine geplante Container-Anlage in Fellheim vom Tisch ist: Die Flüchtlingssituation sorgt im Unterallgäu aktuell für reichlich Gesprächsstoff. Doch wie stellt sich die Lage derzeit tatsächlich dar? Wie viele Menschen leben im Landkreis, woher kommen sie – und wo finden sie Unterkunft? Diese Fragen beantwortet Eva Büchele, Pressesprecherin des Landratsamts Unterallgäu.
Aktuelle Zahlen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden