Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz: Bürger machen sich Sorgen – kommt sie nun doch nicht zustande?

Flüchtlingssituation im Unterallgäu

Bürger besorgt: Wird es in diesem Unterallgäuer Dorf bald eine Flüchtlingsunterkunft geben?

Aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen könnte auf eine geplante Unterkunft in dieser Gemeinde wohl verzichtet werden. Aber es gibt ein Problem.
Von Volker Geyer
    Die Nachbarn einer möglichen Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz sind mit der aktuellen Situation unzufrieden. Sie wünschen sich mehr Informationen vom Landratsamt. Das Foto zeigt sie vor dem Gebäude, in das Geflüchtete einziehen könnten. Von rechts sind Daniel Bischoff und Nicole Demmeler zu sehen.
    Die Nachbarn einer möglichen Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz sind mit der aktuellen Situation unzufrieden. Sie wünschen sich mehr Informationen vom Landratsamt. Das Foto zeigt sie vor dem Gebäude, in das Geflüchtete einziehen könnten. Von rechts sind Daniel Bischoff und Nicole Demmeler zu sehen. Foto: Volker Geyer

    Eine mögliche Flüchtlingsunterkunft in Egg an der Günz bereitet den unmittelbaren Nachbarn weiterhin Sorge. Zum einen halten sie das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte nahe der Kirche und der Schule für ungeeignet. Es sei beispielsweise zu klein. Zum anderen sehen sie den Dorffrieden in Gefahr, wenn rund 25 Asylbewerber in das Haus am Kirchenweg einziehen.

