Flughafen Memmingen: Alles, was Sie zum Allgäu Airport wissen müssen

Der Flughafen Memmingen überzeugt durch seine hervorragende Erreichbarkeit, vielseitige Flugverbindungen und ein umfassendes Serviceangebot. Für Reisende, die Wert auf Effizienz und Komfort legen, ist der Allgäu Airport keine schlechte Wahl. Gleichzeitig punktet der Flughafen durch seine Nähe zu beliebten Tourismusregionen wie dem Allgäu und den Alpen. Ob Geschäftsreise oder Urlaub – starten Sie Ihre Reise entspannt und unkompliziert in Memmingen.

Newsticker zum Flughafen Memmingen

Lesen Sie hier stets aktuell alle wichtigen Nachrichten rund um den Flughafen Memmingen, die angeflogenen Reiseziele sowie die Fluggesellschaften (zum Beispiel Ryanair), die vom Allgäu Airport aus abheben.

Flughafen Memmingen: Lage und Struktur

Der Flughafen Memmingen, offiziell als Allgäu Airport bekannt, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt in Süddeutschland. Strategisch in Bayern gelegen, bietet er Reisenden und Fluggesellschaften eine attraktive Alternative zu großen Flughäfen wie München.

Der Allgäu Airport befindet sich ungefähr vier Kilometer nordwestlich von Memmingen und erschließt damit optimal die Regionen Allgäu, Oberschwaben und sogar Teile von Österreich.

Direktanbindung zur A7 und A96

Regelmäßige Busverbindungen

Shuttleservices

Nähe zu Bahnhöfen

Geschichte und Entwicklung des Flughafens Memmingen

Der Flughafen Memmingen blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Ursprünglich als Militärflugplatz errichtet, wurde der Allgäu Airport 2007 für den zivilen Luftverkehr geöffnet. Seitdem hat sich der Flughafen Memmingen kontinuierlich weiterentwickelt und positioniert sich heute als einer der wichtigsten Regionalflughäfen in Deutschland.

2007: Eröffnung des Flughafens für den zivilen Flugverkehr.

2017: Überschreiten der Millionengrenze bei Passagierzahlen.

2022: Einführung einer neuen Terminal-Erweiterung für noch mehr Komfort.

Tipps für Ihre Reise ab Flughafen Memmingen

Frühzeitig buchen: Um von günstigen Tarifen zu profitieren, lohnt es sich, Flüge frühzeitig zu reservieren.

Online-Check-in nutzen: Sparen Sie Zeit und checken Sie bequem von zu Hause aus ein.

Parkplatz reservieren: Sichern Sie sich Ihren Parkplatz im Voraus, um stressfrei anzureisen.

Empfehlung: 2 Stunden vor Abflug am Airport.

Ausreichend Zeit für Check-in und Sicherheitskontrollen einplanen.

Aktuelle Wartezeiten im Blick behalten.