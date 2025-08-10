Passagier filmt trotz Verbot im Flieger – am Flughafen Memmingen wartet schon die Polizei

Die Grenzpolizei hat am Donnerstag (8. August) einen Passagier am Flughafen Memmingen aus einem Flugzeug geführt. Der Grund: Der Fluggast soll wiederholt mit seinem Smartphone sowohl Mitreisende als auch das Bordpersonal gefilmt haben.

Den Anweisungen der Crew, die Videoaufnahmen zu unterlassen, ignorierte der 43-Jährige. Wie die Polizei mitteilt, verständigte der Pilot des Fluges aus dem portugiesischen Faro die Beamten vor der Landung am Airport in Memmingen.

Passagier filmt verbotenerweise im Flugzeug – Grenzpolizei schreitet ein

Nach der Landung am Allgäu Airport begleiteten Beamte der Grenzpolizei den Mann aus dem Flugzeug. Laut Polizeibericht verhielt er sich dabei kooperativ. Außerdem konnte der 43-Jährige überzeugt werden, die verbotenerweise angefertigten Videos zu löschen. Anschließend durfte er einreisen.

Pöbelnde und uneinsichtige Passagiere am Flughafen Memmingen

Immer wieder kommt es zu Vorfällen am Memminger Flughafen mit pöbelnden oder uneinsichtigen Fluggästen. Erst vor Kurzem musste die Polizei einen aggressiven Passagier aus dem Flieger führen, der die Anweisungen der Crew und die Anschnallzeichen missachtet sowie während dieser Zeit aufgestanden und auf einem Notsitz Platz genommen hatte. Wegen eines aufgebrachten Passagiers musste zudem kürzlich ein Start eines Flugzeugs abgebrochen werden.

Dreist sind auch die Ausreden von einigen Eltern, die mit ihren Kindern zu früh in den Urlaub reisen oder zu spät aus diesem zurückkommen – trotz Schulpflicht. Wie teuer das werden kann und wie die Polizei in solchen Fällen handelt, lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

