Passagier pöbelt im Flieger von Memmingen nach Rumänien - und darf nicht mitfliegen

Am Flughafen Memmingen hat schon wieder ein betrunkener Fluggast für Aufmerksamkeit und Probleme gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, leistete der 50-Jährige am Samstagmittag keinerlei Anweisungen des Flugpersonals Aufmerksamkeit.

Der betrunkene Mann wurde deshalb von seinem Flug nach Bukarest (Rumänien) ausgeschlossen. Ein von den eingesetzten Beamten durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Den rumänischen Staatsangehörigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und er musste eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich bezahlen.

Sommerflugplan Memmingen noch einige Wochen gültig

Am Flughafen Memmingen gilt bis Oktober aktuell noch der Sommerflugplan 2025 – mit über 60 Zielen, deutlich mehr als im Winter davor. Besonders beliebt sind die Klassiker rund ums Mittelmeer wie Mallorca, Kreta oder Rhodos. Neu im Programm ist Craiova in Rumänien, zudem feierten Strecken wie Teneriffa oder Amman ihr Comeback.

Die beiden größten Airlines, Ryanair und WizzAir, prägen den Flugplan: Während Ryanair vor allem Spanien, Italien, Griechenland und Städtedestinationen wie London, Rom oder Dublin anbietet, setzt Wizz Air weiterhin stark auf Osteuropa mit Zielen in Rumänien, Serbien oder Georgien. Auch Reiseveranstalter wie TUI oder Rhomberg binden Memmingen stärker ein – etwa mit Flügen nach Korsika, Kreta oder Rhodos.

Damit bleibt der Allgäu Airport im Sommer nicht nur für Urlaubsreisen, sondern auch für den wachsenden Städtetourismus eine feste Größe im süddeutschen Flugverkehr.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de