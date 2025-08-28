Beamte am Memminger Flughafen nehmen Mann fest, doch der Haftrichter lässt ihn gehen

Beamte der Grenzpolizei haben am Dienstag (26.8.2025) einen gesuchten Mann bei der Einreise am Flughafen Memmingen festgenommen. Der 26-Jährige war mit einem Ryanair-Flug aus Sarajevo in Bosnien und Herzegowina am Allgäu Airport gelandet.

Bei der Einreisekontrolle stellten die Beamten fest: Gegen den Mann liegt ein Untersuchungshaftbefehl einer bayerischen Justizbehörde vor. Er steht im Verdacht, eine andere Person bedroht und eine kostspielige Sachbeschädigung begangen zu haben.

Unter Auflagen frei: Festgenommener am Allgäu Airport muss erst mal nicht in U-Haft

Noch am selben Tag führten die Einsatzkräfte den Verdächtigen beim Amtsgericht München vor.

Der zuständige Richter setzte den Haftbefehl unter Auflagen jedoch außer Vollzug, heißt es abschließend in der Mitteilung der Flughafen-Polizei.

Lesen Sie auch: Dieses sonnige Urlaubsziel steht ab 2026 auf dem Flugplan am Flughafen Memmingen

Bei der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen arbeiten derzeit rund 90 Beamtinnen und Beamte. Die Einheit soll in den kommenden Jahren auf bis zu 130 Kräfte wachsen. Auf dem Flughafengelände entsteht dafür ein neues Dienstgebäude.

Flughafen Memmingen: Sommerflugplan 2025 noch bis in den Oktober gültig

Der Flughafen selbst fliegt gemäß seinem Sommerflugplan 2025 mehr als 60 Ziele an. Der aktuelle Flugplan von FMM (so das offizielle Flughafen-Kürzel) gilt noch bis Ende Oktober. Neben klassischen Städtereisen – etwa nach London, Barcelona, Porto oder Budapest – dominieren Strecken nach Osteuropa. Auch Ferienregionen wie die Kanaren, Mallorca oder Kreta stehen im Programm. Die Betreiber erwarten, dass in diesem Jahr rund 3,5 Millionen Menschen den Allgäu Airport nutzen.

Lesen Sie auch: Als vermisst gemeldeter Teenager landet plötzlich am Flughafen Memmingen

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

Lesen Sie auch: Messer im Rucksack: Aufmerksame Security stoppt Reisenden am Flughafen Memmingen

Icon Galerie 22 Bilder Der Flughafen Memmingen wird auch von Promis gerne genutzt. Von Michael Schumacher bis Olaf Scholz - hier die bekanntesten Gäste am Allgäu Airport.