Flughafen Memmingen: Festnahme direkt nach Ankunft, doch Richter lässt Reisenden gehen

Allgäu Airport

Beamte am Memminger Flughafen nehmen Mann fest, doch der Haftrichter lässt ihn gehen

Die Grenzpolizei hat am Flughafen Memmingen einen 26-Jährigen festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor - doch der zuständige Richter entscheidet anders.
Von Daniel Halder
    Ein gesuchter 26-Jähriger wurde bei der Einreise am Flughafen Memmingen von der Grenzpolizei festgenommen.
    Ein gesuchter 26-Jähriger wurde bei der Einreise am Flughafen Memmingen von der Grenzpolizei festgenommen. Foto: Andreas Berger (Symbolbild)

    Beamte der Grenzpolizei haben am Dienstag (26.8.2025) einen gesuchten Mann bei der Einreise am Flughafen Memmingen festgenommen. Der 26-Jährige war mit einem Ryanair-Flug aus Sarajevo in Bosnien und Herzegowina am Allgäu Airport gelandet.

    Bei der Einreisekontrolle stellten die Beamten fest: Gegen den Mann liegt ein Untersuchungshaftbefehl einer bayerischen Justizbehörde vor. Er steht im Verdacht, eine andere Person bedroht und eine kostspielige Sachbeschädigung begangen zu haben.

    Unter Auflagen frei: Festgenommener am Allgäu Airport muss erst mal nicht in U-Haft

    Noch am selben Tag führten die Einsatzkräfte den Verdächtigen beim Amtsgericht München vor.

    Der zuständige Richter setzte den Haftbefehl unter Auflagen jedoch außer Vollzug, heißt es abschließend in der Mitteilung der Flughafen-Polizei.

    Bei der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen arbeiten derzeit rund 90 Beamtinnen und Beamte. Die Einheit soll in den kommenden Jahren auf bis zu 130 Kräfte wachsen. Auf dem Flughafengelände entsteht dafür ein neues Dienstgebäude.

    Flughafen Memmingen: Sommerflugplan 2025 noch bis in den Oktober gültig

    Der Flughafen selbst fliegt gemäß seinem Sommerflugplan 2025 mehr als 60 Ziele an. Der aktuelle Flugplan von FMM (so das offizielle Flughafen-Kürzel) gilt noch bis Ende Oktober. Neben klassischen Städtereisen – etwa nach London, Barcelona, Porto oder Budapest – dominieren Strecken nach Osteuropa. Auch Ferienregionen wie die Kanaren, Mallorca oder Kreta stehen im Programm. Die Betreiber erwarten, dass in diesem Jahr rund 3,5 Millionen Menschen den Allgäu Airport nutzen.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

    • Abkürzung: FMM
    • Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH
    • Terminals: 1
    • Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation
    • Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)
    • Eröffnung: 2004
    • Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)
    • Fläche: 207 Hektar
    • Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen
    • Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)
    • Homepage: www.memmingen-airport.de
