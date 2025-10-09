Das sind die Flugziele ab Memmingen im Winter-Flugplan 2025/2026

Winterflugplan 2024/25 am Flughafen Memmingen: Ab 26. Oktober 2025 gilt am Allgäu Airport in Memmingerberg der neue Fluplan zur Wintersaison. Flüge ab Memmingen gibt es im aktuellen Flugplan 2025 wieder zu neuen und altbekannten Zielen.

Welche Flugverbindungen ab Memmingen kommen im Winterflugplan 2025/2026 neu hinzu? Welche Flüge fallen weg im Winterflugplan im Vergleich zum Sommer? In diesem Artikel gibt es den aktuellen Übersicht zu allen Flugzielen ab Memmingen im kommenden Winter.

Ab wann gilt der Winterflugplan am Flughafen Memmingen?

Der Winterflugplan 2025 / 2026 am Flughafen Memmingen gilt zwischen dem 26. Oktober 2025 und dem 28. März 2026.

Winterflugplan 2025/2026 vom Allgäu Airport: Flugziele im Herbst und Winter ab Memmingen

Ein deutscher Flughafen wird auch im Herbst und kommenden Winter nicht vom Allgäu Airport angeflogen. Das sind die Flugziele ab Flughafen Memmingen im Winterflugplan 2025 und 2026 in alphabetischer Reihenfolge:

Alicante / ALC (Spanien) mit Ryanair

Banja Luka / BNX (Bosnien & Herzegowina) mit Ryanair

Belgrad / BEG (Serbien) mit Wizz Air

Brașov / GHV (Rumänien) mit Wizz Air

Budapest / BUD (Ungarn) mit Wizz Air

Bukarest / OTP (Rumänien) mit Wizz Air

Bukarest / BBU (Rumänien) mit Ryanair und Wizz Air

Catania / CTA (Italien) mit Wizz Air

Chișinău (Moldau) mit Wizz Air

Cluj-Napoca / CLJ (Rumänien) mit Wizz Air

Craiova / CRA (Rumänien) mit Wizz Air

Dublin / DUB (Irland) mit Ryanair

Faro / FAO (Portugal) mit Ryanair

Gran Canaria / LPA (Spanien) mit Ryanair

Iași / IAS (Rumänien) mit Wizz Air

Jerewan / EVN (Armenien) mit Wizz Air

Krakau / KRK (Polen) mit Ryanair

Kutaisi / KUT (Georgien) mit Wizz Air

Lamezia Terme / SUF (Italien) mit Ryanair

London / STN (England) mit Ryanair

Malaga / AGP (Spanien) mit Ryanair

Malta / MLA (Malta) mit Ryanair

Manchester / MAN (England) mit Ryanair

Niš / INI (Serbien) mit Wizz Air

Ohrid / OHD (Nordmazedonien) mit Wizz Air

Palermo / PMO (Italien) mit Ryanair

Palma de Mallorca / PMI (Spanien) mit Ryanair

Paphos / PFO (Zypern) mit Ryanair

Podgorica / TGD (Montenegro) mit Wizz Air

Porto / OPO (Portugal) mit Ryanair

Priština / PRN (Kosovo) mit Wizz Air und GP Avation

Rom / FCO (Italien) mit Ryanair

Sarajevo / SJJ (Bosnien & Herzegowina) mit Ryanair

Sibiu / SBZ (Rumänien) mit Wizz Air

Skopje / SKP (Nordmazedonien) mit Wizz Air

Sofia / SOF (Bulgarien) mit Ryanair und Wizz Air

Suceava / SCV (Rumänien) mit Wizz Air

Tanger / TNG (Marokko) mit Ryanair

Teneriffa / TFS (Spanien) mit Ryanair

Thessaloniki / SKG (Griechenland) mit Ryanair

Timișoara / TSR (Rumänien) mit Wizz Air

Tirana / TIA (Albanien) mit Wizz Air

Tuzla / TZL (Bosnien & Herzegowina) mit Wizz Air

Valencia / VLC (Spanien) mit Ryanair

Varna / VAR (Bulgarien) mit Wizz Air

Zagreb / ZAG (Kroatien) mit Ryanair

Urlaubsflüge ab Memmingen: Im Winter geht‘s nicht nach Mallorca vom Allgäu Airport

Im Sommer ging es vom Flughafen Memmingen mit Eurowings auf die so beliebte spanische Insel Mallorca. Das ist mindestens zwischen Ende Oktober 2025 und Ende März 2026 nicht möglich. Auch Korsika mit Avanti Air im Auftrag des Reiseveranstalters Rhomberg steht nicht auf dem Memminger Winterflugplan 25/26. Aegean Airlines steuert im Auftrag des Reiseveranstalters TUI anders als im Sommer nicht die griechischen Inseln Kreta und Rhodos an.

Aber: Mit GP Aviation geht es weiter nach Pristina im Kosovo. Auch Wizz Air bietet Flüge nach Pristina an.

Zahlen, Daten und Informationen: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber : Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de