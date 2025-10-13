Das sind die Flugziele ab Memmingen im Winter-Flugplan 2025/2026

Winterflugplan 2024/25 am Flughafen Memmingen: Ab 26. Oktober 2025 gilt am Allgäu Airport in Memmingerberg der neue Fluplan zur Wintersaison. Flüge ab Memmingen gibt es im aktuellen Flugplan 2025 wieder zu neuen und altbekannten Zielen.
Welche Flugverbindungen ab Memmingen kommen im Winterflugplan 2025/2026 neu hinzu? Welche Flüge fallen weg im Winterflugplan im Vergleich zum Sommer? In diesem Artikel gibt es den aktuellen Übersicht zu allen Flugzielen ab Memmingen im kommenden Winter.
Ab wann gilt der Winterflugplan am Flughafen Memmingen?
Der Winterflugplan 2025 / 2026 am Flughafen Memmingen gilt zwischen dem 26. Oktober 2025 und dem 28. März 2026.
Winterflugplan 2025/2026 vom Allgäu Airport: Flugziele im Herbst und Winter ab Memmingen
Ein deutscher Flughafen wird auch im Herbst und kommenden Winter nicht vom Allgäu Airport angeflogen. Das sind die Flugziele ab Flughafen Memmingen im Winterflugplan 2025 und 2026 in alphabetischer Reihenfolge:
- Alicante / ALC (Spanien) mit Ryanair
- Banja Luka / BNX (Bosnien & Herzegowina) mit Ryanair
- Belgrad / BEG (Serbien) mit Wizz Air
- Brașov / GHV (Rumänien) mit Wizz Air
- Budapest / BUD (Ungarn) mit Wizz Air
- Bukarest / OTP (Rumänien) mit Wizz Air
- Bukarest / BBU (Rumänien) mit Ryanair und Wizz Air
- Catania / CTA (Italien) mit Wizz Air
- Chișinău (Moldau) mit Wizz Air
- Cluj-Napoca / CLJ (Rumänien) mit Wizz Air
- Craiova / CRA (Rumänien) mit Wizz Air
- Dublin / DUB (Irland) mit Ryanair
- Faro / FAO (Portugal) mit Ryanair
- Gran Canaria / LPA (Spanien) mit Ryanair
- Iași / IAS (Rumänien) mit Wizz Air
- Jerewan / EVN (Armenien) mit Wizz Air
- Krakau / KRK (Polen) mit Ryanair
- Kutaisi / KUT (Georgien) mit Wizz Air
- Lamezia Terme / SUF (Italien) mit Ryanair
- London / STN (England) mit Ryanair
- Malaga / AGP (Spanien) mit Ryanair
- Malta / MLA (Malta) mit Ryanair
- Manchester / MAN (England) mit Ryanair
- Niš / INI (Serbien) mit Wizz Air
- Ohrid / OHD (Nordmazedonien) mit Wizz Air
- Palermo / PMO (Italien) mit Ryanair
- Palma de Mallorca / PMI (Spanien) mit Ryanair
- Paphos / PFO (Zypern) mit Ryanair
- Podgorica / TGD (Montenegro) mit Wizz Air
- Porto / OPO (Portugal) mit Ryanair
- Priština / PRN (Kosovo) mit Wizz Air und GP Avation
- Rom / FCO (Italien) mit Ryanair
- Sarajevo / SJJ (Bosnien & Herzegowina) mit Ryanair
- Sibiu / SBZ (Rumänien) mit Wizz Air
- Skopje / SKP (Nordmazedonien) mit Wizz Air
- Sofia / SOF (Bulgarien) mit Ryanair und Wizz Air
- Suceava / SCV (Rumänien) mit Wizz Air
- Tanger / TNG (Marokko) mit Ryanair
- Teneriffa / TFS (Spanien) mit Ryanair
- Thessaloniki / SKG (Griechenland) mit Ryanair
- Timișoara / TSR (Rumänien) mit Wizz Air
- Tirana / TIA (Albanien) mit Wizz Air
- Tuzla / TZL (Bosnien & Herzegowina) mit Wizz Air
- Valencia / VLC (Spanien) mit Ryanair
- Varna / VAR (Bulgarien) mit Wizz Air
- Zagreb / ZAG (Kroatien) mit Ryanair
Urlaubsflüge ab Memmingen: Im Winter geht‘s nicht nach Mallorca vom Allgäu Airport
Im Sommer ging es vom Flughafen Memmingen mit Eurowings auf die so beliebte spanische Insel Mallorca. Das ist mindestens zwischen Ende Oktober 2025 und Ende März 2026 nicht möglich. Auch Korsika mit Avanti Air im Auftrag des Reiseveranstalters Rhomberg steht nicht auf dem Memminger Winterflugplan 25/26. Aegean Airlines steuert im Auftrag des Reiseveranstalters TUI anders als im Sommer nicht die griechischen Inseln Kreta und Rhodos an.
Aber: Mit GP Aviation geht es weiter nach Pristina im Kosovo. Auch Wizz Air bietet Flüge nach Pristina an.
Zahlen, Daten und Informationen: Das ist der Flughafen Memmingen
- Abkürzung: FMM
- Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH
- Terminals: 1
- Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation
- Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)
- Eröffnung: 2004
- Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)
- Fläche: 207 Hektar
- Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen
- Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)
- Homepage: www.memmingen-airport.de
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden