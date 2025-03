Damit kommt eine Amerikanerin am Flughafen Memmingen nicht ins Flugzeug

Am Flughafen Memmingen haben Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bei einer Kontrolle des Handgepäcks Erfolg gehabt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 21-jährige Amerikanerin am Allgäu Airport ausreisen.

Pfefferspray im Handgepäck: Strafverfahren gegen Amerikanerin

Bei der Taschenkontrolle am Wochenende fiel Security-Personal allerdings ein Gegenstand auf, der im Handgepäck der jungen Frau nichts verloren hatte: ein Pfefferspray. Da bei diesem laut Polizei kein Prüfzeichen vorhanden war, wurde gegen die 21-Jährige ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet und das Pfefferspray beschlagnahmt.

Ausreisen durfte die junge Frau anschließend dennoch. Ohnehin war für die Memminger Grenzpolizei am Flughafen Memmingen über das Wochenende einiges zu tun. Bei Schengen-Kontrollen im Terminal stellten die Beamten zwei Männer fest, die ihren Aufenthalt in Deutschland deutlich überschritten hatten. Als sich schließlich ein Landsmann nach seinen Mitreisenden erkundigte, wurde es skurril.

Passagiere am Allgäu Airport werden aggressiver

Insgesamt werden die Reisenden am Flughafen Memmingen rabiater: „Das Aggressionsverhalten von Passagieren hat sich erhöht“, sagt Diana Vogt. Sie ist Personalleiterin am Allgäu Airport in Memmingerberg. Diana Vogt schaut ernst, teilweise auch besorgt, als sie ergänzt: „Menschen agieren aggressiv, wenn ihnen etwas nicht passt – unabhängig davon, wer schuld an einer Situation ist.“

Für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet der Airport deshalb ganz spezielle Trainings an. Dabei geht es nicht nur um meckernde Reisende.

Flughafen Memmingen: Der Sommerflugplan gilt

Seit dem 30. März gilt am Allgäu Airport der Sommerflugplan Mit dabei sind 62 Ziele im Frühjahr, Sommer und Frühherbst dieses Jahres. Einige Ziele feiern in Memmingen ihr Comeback.

Außer dem Schwerpunkt in Osteuropa bieten die Fluggesellschaften auch klassische Städtetrips ab Memmingen, beliebte Sommerurlaubs-Ziele und Pauschalreisen an. Wie immer zur Hauptreisezeit im Sommer vergrößert der Allgäu Airport das Angebot an touristischen Reisezielen. Welche das am Flughafen Memmingen genau sind, erfahren Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de