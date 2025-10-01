Mann bringt Mietauto nicht zurück – hat er sich ins Ausland abgesetzt?

Am Dienstag erstattete ein Autovermieter, der am Flughafen Memmingen ansässig ist, Anzeige bei der Grenzpolizei Memmingen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 47-Jähriger vor mehreren Wochen einen Skoda bei dem Unternehmen gemietet, diesen jedoch nach Vertragsende nicht zurückgebracht.
Mietauto unterschlagen: Polizei ermittelt
Es besteht der Verdacht, dass sich der Mann mit dem neuwertigen Auto ins Ausland abgesetzt hat. Das Fahrzeug hat einen Wert von fast 60.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen
- Abkürzung: FMM
- Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH
- Terminals: 1
- Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation
- Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)
- Eröffnung: 2004
- Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)
- Fläche: 207 Hektar
- Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen
- Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)
- Homepage: www.memmingen-airport.de
