Flughafen Memmingen: Mit zehn Tabletten im Gepäck die Aufmerksamkeit der Polizei erlangt

Kaum Bargeld, aber zehn Tabletten, die unter die Betäubungsmittel fallen, hatte ein Passagier bei Einreise am Allgäu Airport dabei. Für die Polizei ein klarer Fall.
Von Daniel Halder
    • |
    • |
    • |
    Mit Wizzair zurück in die Heimat ging es für drei Männer nur kurz nach der Ankunft am Flughafen Memmingen am vergangenen Wochenende. Die Polizei ließ sie aus unterschiedlichen Gründen nicht einreisen.
    Mit Wizzair zurück in die Heimat ging es für drei Männer nur kurz nach der Ankunft am Flughafen Memmingen am vergangenen Wochenende. Die Polizei ließ sie aus unterschiedlichen Gründen nicht einreisen. Foto: Jaroslaw Wojcik auf Pixabay (Symbolbild)

    Die Grenzpolizei hat am Wochenende am Flughafen Memmingen drei Männern die Einreise nach Deutschland verweigert. Die Beamten stellten Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz fest.

    Am Sonntag (24.8.2025) kontrollierten die Beamten einen 58 Jahre alten Georgier. Er machte nach Polizeiangaben widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthalt und hatte nur geringe Barmittel dabei. Im Gepäck entdeckten die Einsatzkräfte stattdessen zehn Tabletten, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Der Mann muss mit dem nächsten Flug in sein Heimatland zurückreisen.

    Am selben Tag stoppten die Grenzpolizisten zwei Männer aus dem Kosovo, die mit einem Wizzair-Flug aus Pristina in Memmingen landeten.

    Nach dem Urlaub zurück in die illegale Beschäftigung: Polizei am Flughafen Memmingen sagt nein

    Ein 32-Jähriger arbeitete nach bisherigen Erkenntnissen bereits seit Monaten illegal in Deutschland. Nach einem kurzen Heimataufenthalt wollte er seine Tätigkeit offenbar fortsetzen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein und behielten eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro ein.

    Sein 25 Jahre alter Begleiter durfte ebenfalls nicht einreisen. Gegen ihn bestand eine schengenweite Einreisesperre, die von den italienischen Behörden verhängt worden war. Der junge Mann hatte in der Vergangenheit in Italien gegen geltendes Recht verstoßen, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Auch er wurde von den Beamtinnen und Beamten unmittelbar zurück nach Pristina geschickt.

    An der Grenzpolizeiinspektion am Flughafen Memmingen sind aktuell rund 90 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. In Zukunft soll das Team auf bis zu 130 Kräfte anwachsen. Auch der Grundstein für ein neues Dienstgebäude wurde bereits gelegt.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

    • Abkürzung: FMM
    • Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH
    • Terminals: 1
    • Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation
    • Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)
    • Eröffnung: 2004
    • Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)
    • Fläche: 207 Hektar
    • Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen
    • Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)
    • Homepage: www.memmingen-airport.de
