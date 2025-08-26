Flughafen Memmingen: Mit zehn Tabletten im Gepäck die Aufmerksamkeit der Polizei erlangt

Die Grenzpolizei hat am Wochenende am Flughafen Memmingen drei Männern die Einreise nach Deutschland verweigert. Die Beamten stellten Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz fest.

Am Sonntag (24.8.2025) kontrollierten die Beamten einen 58 Jahre alten Georgier. Er machte nach Polizeiangaben widersprüchliche Angaben zu seinem Aufenthalt und hatte nur geringe Barmittel dabei. Im Gepäck entdeckten die Einsatzkräfte stattdessen zehn Tabletten, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Der Mann muss mit dem nächsten Flug in sein Heimatland zurückreisen.

Am selben Tag stoppten die Grenzpolizisten zwei Männer aus dem Kosovo, die mit einem Wizzair-Flug aus Pristina in Memmingen landeten.

Lesen Sie auch: Betrunkene am Memminger Flughafen darf nicht nach Mallorca - und beklagt sich bei der Polizei

Nach dem Urlaub zurück in die illegale Beschäftigung: Polizei am Flughafen Memmingen sagt nein

Ein 32-Jähriger arbeitete nach bisherigen Erkenntnissen bereits seit Monaten illegal in Deutschland. Nach einem kurzen Heimataufenthalt wollte er seine Tätigkeit offenbar fortsetzen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein und behielten eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro ein.

Sein 25 Jahre alter Begleiter durfte ebenfalls nicht einreisen. Gegen ihn bestand eine schengenweite Einreisesperre, die von den italienischen Behörden verhängt worden war. Der junge Mann hatte in der Vergangenheit in Italien gegen geltendes Recht verstoßen, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Auch er wurde von den Beamtinnen und Beamten unmittelbar zurück nach Pristina geschickt.

An der Grenzpolizeiinspektion am Flughafen Memmingen sind aktuell rund 90 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. In Zukunft soll das Team auf bis zu 130 Kräfte anwachsen. Auch der Grundstein für ein neues Dienstgebäude wurde bereits gelegt.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de