Ärger wegen Flughafenparkern: Memmingen macht östliches Stadtgebiet zur Haltverbotszone

Vom Flughafen Memmingen in den Urlaub fliegen und sich die Parkkosten sparen, indem man das Auto außerhalb des Airports auf gebührenfreien Flächen abstellt: Mit den stetig steigenden Fluggastzahlen nimmt auch die Zahl der Passagiere zu, die so handeln. Und damit werden der Parkdruck und der Frust bei den Anwohnern vor allem im flughafennahen Memminger Osten immer größer. Deshalb hat der Stadtrat Ende Juni beschlossen, dort eine großflächige Haltverbotszone auszuweisen. Anwohner sollen Parkausweise erhalten. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wann die entsprechenden Schilder aufgestellt werden.

