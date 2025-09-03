Icon Menü
Stadt Memmingen geht mit Halteverboten gegen Flughafenparker vor: Es wird auch abgeschleppt

Kein Pardon für Falschparker

Ärger wegen Flughafenparkern: Memmingen macht östliches Stadtgebiet zur Haltverbotszone

Im Memminger Osten darf künftig nur noch zehn Stunden am Stück geparkt werden. Andernfalls wird abgeschleppt. Für Anwohner gib es kostenpflichtige Parkausweise.
Von Brigitte Hefele-Beitlich
    Selbst auf den Parkplätzen vor dem Memminger Waldfriedhof stehen inzwischen regelmäßig Autos von Passagieren, die sich die Parkgebühren am Flughafen Memmingen sparen wollen. Die Stadt reagiert jetzt darauf mit einer großflächigen Haltverbotszone.
    Selbst auf den Parkplätzen vor dem Memminger Waldfriedhof stehen inzwischen regelmäßig Autos von Passagieren, die sich die Parkgebühren am Flughafen Memmingen sparen wollen. Die Stadt reagiert jetzt darauf mit einer großflächigen Haltverbotszone. Foto: Uwe Hirt

    Vom Flughafen Memmingen in den Urlaub fliegen und sich die Parkkosten sparen, indem man das Auto außerhalb des Airports auf gebührenfreien Flächen abstellt: Mit den stetig steigenden Fluggastzahlen nimmt auch die Zahl der Passagiere zu, die so handeln. Und damit werden der Parkdruck und der Frust bei den Anwohnern vor allem im flughafennahen Memminger Osten immer größer. Deshalb hat der Stadtrat Ende Juni beschlossen, dort eine großflächige Haltverbotszone auszuweisen. Anwohner sollen Parkausweise erhalten. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wann die entsprechenden Schilder aufgestellt werden.

