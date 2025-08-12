Passagier gerät mit Flugzeug-Crew in Streit – am Flughafen Memmingen wartet die Polizei

Seinen Empfang am Flughafen Memmingen hat sich dieser Passagier sicherlich anders vorgestellt: dort wartete bereits die Polizei auf den 27-Jährigen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Pilot des Fluges aus Chania (Griechenland) am Freitagabend bereits die Grenzpolizei Memmingen am Allgäu Airport verständigt. Der Grund: Der Passagier hatte sich den Anweisungen der Crew widersetzt. Seine Gepäckstücke wollte er während des Landeanflugs partout nicht verstauen.

Passagier am Flughafen Memmingen wird von der Polizei in Empfang genommen

Nach der Landung am Flughafen Memmingen nahmen Beamte der Grenzpolizei den Mann in Empfang. Nachdem die Polizisten alle erforderlichen Daten aufgenommen hatten, durfte der 27-Jährige nach Deutschland einreisen. Er muss sich nun jedoch aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Luftsicherheitsgesetz verantworten.

Pöbelnde und uneinsichtige Passagiere am Flughafen Memmingen keine Seltenheit

Uneinsichtige Fluggäste sind am Flughafen Memmingen keine Seltenheit: Immer wieder kommt es zu solchen oder vergleichbaren Fällen. Erst kürzlich führte die Polizei am Allgäu Airport einen aggressiven Passagier aus dem Flugzeug. Er hatte die Anweisungen der Crew und die Anschnallzeichen missachtet. Er stand währenddessen auf und setzte sich auch auf einen Notsitz.

In einem anderen Vorfall musste ein Flieger den Start abbrechen – wegen eines aufgebrachten Passagiers.

Dreist sind auch die Ausreden von einigen Eltern, die mit ihren Kindern zu früh in den Urlaub reisen oder zu spät aus diesem zurückkommen – trotz Schulpflicht. Wie teuer das werden kann und wie die Polizei in solchen Fällen handelt, lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

Alle Nachrichten rund um den Flughafen Memmingen lesen Sie hier.