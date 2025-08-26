Icon Menü
Flughafen Memmingen: Wie wirken sich die Zukunftspläne von WizzAir und Ryanair auf den Allgäu Airport aus

Flughafen Memmingen

WizzAir will expandieren, Ryanair plant Streichungen: So reagiert der Airport Memmingen

Beide Fluggesellschaften haben Veränderungen angekündigt – zusammen sorgen sie für 90 Prozent des Flugverkehrs am Airport Memmingen. Ist auch er betroffen?
Von Verena Kaulfersch
    Die Fluglinien WizzAir und Ryanair sorgen gemeinsam für einen Löwenanteil des Flugaufkommens am Airport Memmingen.
    Foto: Matthias Becker (Archiv)

    WizzAir will klotzen, Ryanair in großem Stil streichen: Mit diesen beiden Fluggesellschaften kündigen genau diejenigen deutliche Veränderungen an, die zusammen am Airport in Memmingen für einen Großteil des Flugaufkommens sorgen. Rund 90 Prozent sind es – mit etwa gleichen Anteilen der beiden Airlines, wie der Flughafen Memmingen auf Nachfrage mitteilt. Was der neue Kurs bei WizzAir und Ryanair für den Regionalflughafen bedeutet.

