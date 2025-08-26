WizzAir will expandieren, Ryanair plant Streichungen: So reagiert der Airport Memmingen

WizzAir will klotzen, Ryanair in großem Stil streichen: Mit diesen beiden Fluggesellschaften kündigen genau diejenigen deutliche Veränderungen an, die zusammen am Airport in Memmingen für einen Großteil des Flugaufkommens sorgen. Rund 90 Prozent sind es – mit etwa gleichen Anteilen der beiden Airlines, wie der Flughafen Memmingen auf Nachfrage mitteilt. Was der neue Kurs bei WizzAir und Ryanair für den Regionalflughafen bedeutet.

