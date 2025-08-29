Wizz Air in Memmingen: Mehr Flüge, aber weiter keine fest stationierte Maschine

Wizz Air ist mit der Entwicklung am Flughafen Memmingen sehr zufrieden. „Memmingen ist aktuell einer der sich am schnellsten entwickelnden Standorte in Deutschland“, so die ungarische Billig-Airline. Die Zahl der verkauften Sitzplätze sei vom Geschäftsjahr 2025 zum Geschäftsjahr 2026 um 33 Prozent gestiegen. „In diesem Geschäftsjahr wird der Standort Memmingen 1,5 Millionen verkaufte Sitzplätze erreichen“, hieß es.

In der kommenden Wintersaison wird der ungarische Billigflieger ab Memmingen 24 Strecken anbieten, vier mehr als bisher. Neben den drei rumänischen Städten Brașov, Bukarest und Craiova steht dann auch Jerewan in Armenien auf dem Winterflugplan. Das ist Teil der Strategie des Unternehmens, in der Memmingen eine wichtige Rolle spielt. Man setze auf weiteres nachhaltiges Wachstum „mit einem klaren Schwerpunkt auf Mittel- und Osteuropa sowie ausgewählten Märkten in Westeuropa“.

Wizz Air hat am Flughafen Memmingen keine Crew

Aktuell beschäftigt die ungarische Fluglinie in Deutschland nach eigenen Angaben rund 40 Menschen. Am Flughafen Memmingen selbst hat die Airline aber - im Gegensatz zu Ryanair - weder eine Crew noch eine Basis. „Die Flüge von und nach Memmingen werden mit Flugzeugen und Crews durchgeführt, die an anderen Wizz-Air-Stationen stationiert sind.“ Das wird auf absehbare Zeit wohl auch so bleiben. „Gegenwärtig gibt es keine Pläne für wesentliche Änderungen an diesem Setup“, hieß es.

Flughafen Memmingen wächst – meiste Flüge von Wizz Air und Ryanair

Wizz Air und Ryanair sind am Flughafen Memmingen für den Löwenanteil der Flugbewegungen verantwortlich. Daneben heben in Memmingerberg vier weitere Airlines ab, Eurowings, Avanti Air, GP Aviation und Aegean Airlines. Im ersten Quartal 2025 wurden in Memmingerberg mehr Passagiere als am Nürnberger Airport abgefertigt.

Im Zeitraum von Januar bis März 2025 flogen 713.000 Fluggäste von und nach Memmingen. Am Flughafen Nürnberg waren es im selben Zeitraum 679.000 Menschen. Gemessen an den Fluggastzahlen steht der Memminger Airport damit an zweiter Stelle in Bayern hinter dem Flughafen München. Dort betrug die Passagierzahl im ersten Quartal des Jahres 8,1 Millionen.

Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de