Mit nur 30 Euro nach Deutschland? Nicht am Memminger Flughafen!

Einsatz für die Memminger Grenzpolizei am Flughafen: Am Dienstag verweigerten die Beamten zwei Fluggästen die Einreise. Was war passiert?

Zu wenig Bargeld: Passagier darf am Flughafen Memmingen nicht einreisen

Ein 18-jähriger Mann aus Mazendonien wollte als Tourist am Allgäuer Airport landen. Doch dafür hatte er lediglich 30 Euro in Bar dabei. Da „damit ein mehrtägiger Aufenthalt in Deutschland auf diesem Wege nicht zu bestreiten ist“, so die Polizei in einer Mitteilung, verweigerten ihm die Beamten die Einreise. Der Mann wurde bereits am Dienstag in sein Heimatland zurückgewiesen.

Passagierin zeigt am Flughafen Memmingen gefälschtes Ticket vor

Ähnlich erging es einer 20-jährigen Kosovarin, die die Beamten bei der Einreise ebenfalls nicht überzeugen konnte. Dabei legte sie sogar ein Rückflugticket nach Pristina vor. Doch bei genauer Überprüfung identifizierten die Beamten dieses als Fälschung. Die Frau musste direkt mit dem nächsten Flug in den Kosovo zurückkehren. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein, verhängten ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen die junge Frau und behielten eine Sicherheitsleistung von über 1.000 Euro ein.

Grenzpolizei am Memminger Flughafen immer weiter gefordert

Die Grenzpolizeiinspektion Memmingen kontrolliert täglich Hunderte Passagiere, die über den Flughafen ein- und ausreisen. Neben Funden von verbotenen Gegenständen im Gepäck und Urkundenfälschungen gehören vor allem Verstöße gegen das Aufenthalts- und Arbeitsrecht zu den Routinefällen. Gerade Arbeitsmigration aus Nicht-EU-Staaten führt regelmäßig zu Zurückweisungen, wenn keine gültigen Aufenthaltstitel oder Arbeitserlaubnisse vorliegen. Zuletzt mussten die Beamten am Sonntag eine Passagierin in die Ausnüchterungszelle bringen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber : Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

