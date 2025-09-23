Kräuterboschen bringen 1000 Euro

An Maria Himmelfahrt wurden 230 Kräuterboschen vor der Basilika Ottobeuren ausgegeben. Der Erlös in Höhe von 1000 Euro spendete der Katholische Frauenbund Ottobeuren zu je 500 Euro an die Musikschule Ottobeuren sowie an den Förderverein der Kreisklinik Ottobeuren.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!