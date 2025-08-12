Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Nach Umbau: Freibad in Kirchdorf wird zu einem Probebetrieb im August öffnen

Nach Umbau

Freibad in Kirchdorf startet in den Probebetrieb

Die Gemeinde Kirchdorf plant einen Härtetest ab Mitte August für die Wasserqualität und das neue Kassensystem unter Volllast mit täglich bis zu 6000 Besuchern.
Von Franz Kustermann
    • |
    • |
    • |
    Derzeit ist vieles am Freibad Kirchdorf erst im Werden, doch von Mitte August bis Mitte September soll das Bad mit seiner markanten Riesenrutsche in einem „Testbetrieb“ geöffnet werden.
    Derzeit ist vieles am Freibad Kirchdorf erst im Werden, doch von Mitte August bis Mitte September soll das Bad mit seiner markanten Riesenrutsche in einem „Testbetrieb“ geöffnet werden. Foto: Franz Kustermann

    Aktuell ist fast die ganze Gemeinde Kirchdorf eine große Baustelle: Glasfaser wird verlegt, in der Talstraße wird gewerkelt, die Nahwärmeversorgung ist im Werden, am Kindergarten wird gebaut und auch das Freibad ist auch noch nicht ganz fertiggestellt. Die Eröffnung sollte bereits jetzt erfolgen, doch trotz Einrichtung einer „Winterbaustelle“ hat sich das Millionenprojekt verzögert. Wie der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschloss, soll das Bad nun von Mitte August bis Mitte September in einem „Testbetrieb“ geöffnet werden. Das heißt: Wenn die Werte des Badewassers (pH-Wert und Chlorierung) nicht eingehalten werden können, kann es auch zu einer kurzfristigen Schließung kommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden