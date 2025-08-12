Freibad in Kirchdorf startet in den Probebetrieb

Aktuell ist fast die ganze Gemeinde Kirchdorf eine große Baustelle: Glasfaser wird verlegt, in der Talstraße wird gewerkelt, die Nahwärmeversorgung ist im Werden, am Kindergarten wird gebaut und auch das Freibad ist auch noch nicht ganz fertiggestellt. Die Eröffnung sollte bereits jetzt erfolgen, doch trotz Einrichtung einer „Winterbaustelle“ hat sich das Millionenprojekt verzögert. Wie der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschloss, soll das Bad nun von Mitte August bis Mitte September in einem „Testbetrieb“ geöffnet werden. Das heißt: Wenn die Werte des Badewassers (pH-Wert und Chlorierung) nicht eingehalten werden können, kann es auch zu einer kurzfristigen Schließung kommen.

