Das sind die schönsten Freibäder und Badeseen im Unterallgäu

Die Freibäder im Unterallgäu sind in die Bade-Saison 2025 gestartet. Und da nun auch sommerliche Temperaturen vorherrschen, sehnen sich viele Menschen nach einer erfrischenden Abkühlung – und die gibt es in Freibädern und Badeseen der Region.

In Memmingen als auch in Kirchdorf ist dieses Jahr jedoch noch kein Sprung ins kühle Nass möglich. Wo es im Unterallgäu weitere schöne Badestellen zu entdecken gibt, haben wir für Sie zusammengestellt.

Baustellen in Memmingen und Kirchdorf – wann öffnen die Freibäder?

Freibad Memmingen: In Memmingen wird für geschätzt 42 Millionen Euro das neue Kombi-Bad mit dem Namen „Schwimmwerk“ gebaut. Mitte des Jahres 2026 sollen dort zur Freibad-Saison die Schwimmerinnen und Schwimmer wieder ihre Bahnen ziehen können. Welche Attraktionen das neue Bad dann bieten soll, lesen Sie hier.

Freibad Kirchdorf: Bereits im September 2023 fiel der Startschuss für den Neubau des Technik-, Eingangs- und Umkleidegebäudes. Seither sind die Arbeiten im Gange. Diese werden wohl bis in den Sommer andauern. Bürgermeister Rainer Langenbacher erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion: "Die Arbeiten verlaufen im Großen und Ganzen bisher im Rahmen des Zeitplans. Wir hoffen deshalb, dass wir wie geplant das Bad im Juli 2025 für eine – allerdings verkürzte – Badesaison wieder eröffnen können.“

Ab ins Wasser: Diese Freibäder gibt es im Unterallgäu noch

Freibad Ottobeuren: Das Freibad in Ottobeuren bietet unter anderem ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmbecken, ein Kinderplanschbecken und eine Wasserrutsche. Bei guter Witterung hat das Freibad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Änderungen gibt es in diesem Jahr bezüglich des Ticket-Systems.

Freibad Legau: Das Freibad Legau wurde im Jahr 2004 nach Umbau in einen Naturbadeteich wieder eröffnet. Das Badewasser wird über ein Pumpensystem in einen Regenerationsteich geleitet und dort gereinigt. Chlorfrei Baden heißt also die Devise in Legau.

Freibad Erkheim: Im Markt Erkheim gibt es das Freibad, das vom Förderverein getragen wird. Wichtig: Aus versicherungstechnischen Gründen ist es nur Vereinsmitgliedern erlaubt, im Freibad zu baden. Mitglied im Verein kann jeder werden. Infos dazu finden Sie hier. Wann die Bade-Saison 2025 in Erkheim beginnt, steht aktuell noch nicht fest.

"Bad Clevers" in Bad Grönenbach: Das Naturfreibad "Bad Clevers" liegt am Ortsende und bietet Badevergnügen mit Ausblick auf das Hohe Schloss. Die Öffnungszeiten sind von Mai bis September von 9 bis 20 Uhr angegeben. Außnahme: Regen. Informationen dazu finden Interessierte auf der Webseite von Bad Grönenbach.

Diese Bagger- und Badeseen sind im Unterallgäu beliebt

Baggersee in Hetzlinshofen: Besonders bei Jugendlichen ist der Hetzlinshofener Baggersee in der Nähe von Lachen beliebt. Dort werden die Handtücher auf Kies ausgebreitet. Parken kann man am Straßenrand, der Weg zum Wasser ist teilweise steil und mit Vorsicht zu betreten.

Buxheimer Weiher: Der große Weiher in Buxheim ist rundum ausgerüstet: mit Camping, Strandbad, Tret- und Ruderbootverleih sowie Gaststätten und Parkplätzen. Besonders schön sind zudem die drei hinteren Weiher mitten im Wald. Der Weg dorthin ist leicht begehbar. Verborgen zwischen Bäumen können sich Badegäste ungestörte Orte suchen.

Illerstrand bei Lautrach: Zwischen Lautrach und Illerbeuren gibt es eine besonders eisige Abkühlung: Ein kleiner Strand liegt direkt an der Iller. Mit Blick auf die ehemalige Eisenbahnbrücke können sich Schwimmer nach dem Sprung ins Wasser auf Sitzbänken ausruhen.

Schachenweiher in Ottobeuren: Der Weiher in Schachen kurz vor Ottobeuren lädt zum Schwimmen und Verweilen ein. Besuchern werden dort eine große Liegewiese mit einer Umkleide sowie Biergarten, Café und eine kleine Pension geboten.

Woringer Baggersee: Auch der Baggersee in Woringen bietet an verschiedenen Stellen Zugang zum Wasser. Vom Parkplatz führt ein steiler Weg nach unten zum Wasser.

Baggerseen in Attenhausen: Zwischen Attenhausen und Sontheim verbergen sich gleich vier Badeseen. Je nach See bietet sich am Wasserrand Wiese oder Kies als Untergrund – über Trampelpfade erreicht man auch verstecktere Liegeplätze. Parken ist am Straßenrand oberhalb der Seen möglich.