Freiheitspreis-Verleihung am 3. Oktober in Memmingen: Fußballcoach Christian Streich und Johannes B. Kerner sind dabei

500 Jahre Bauernartikel

Christian Streich kommt nach Memmingen: Fußball, Festakt und Johannes B. Kerner

Zum Finale des Gedenkjahres in Memmingen erhält der Ex-Bundesliga-Coach am 3. Oktober den Freiheitspreis. An diesem Tag hat nicht nur er volles Programm.
Von Verena Kaulfersch
    Zum Finale des Event- und Gedenkjahres "500 Jahre - Zwölf Artikel" wird der Memminger Freiheitspreis an Ex-Bundesliga-Trainer Christian Streich (links) verliehen. Zu Gast in Memmingen ist am 3. Oktober auch der bekannte Moderator Johannes B. Kerner.
    Den Ex-Bundesliga-Fußballtrainer und dann frisch gekürten Träger des Memminger Freiheitspreises Christian Streich aus der Nähe erleben: Dafür stehen die Chancen am Freitag, 3. Oktober, gut. Denn auch nach dem Festakt ab 11 Uhr in der Martinskirche ist der frühere Coach des SC Freiburg in Memmingen unterwegs. Dem Fernsehmoderator Johannes B. Kerner erzählt er bei einem Interview in der Stadthalle ab 15.30 Uhr, warum er so klar gegen Extremismus und für das demokratische Miteinander eintritt. Und einen Eindruck davon, wie dies andere tun, verschafft er sich auf dem „Markt der Möglichkeiten“ beim Schwabentag.

