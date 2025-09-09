Christian Streich kommt nach Memmingen: Fußball, Festakt und Johannes B. Kerner

Den Ex-Bundesliga-Fußballtrainer und dann frisch gekürten Träger des Memminger Freiheitspreises Christian Streich aus der Nähe erleben: Dafür stehen die Chancen am Freitag, 3. Oktober, gut. Denn auch nach dem Festakt ab 11 Uhr in der Martinskirche ist der frühere Coach des SC Freiburg in Memmingen unterwegs. Dem Fernsehmoderator Johannes B. Kerner erzählt er bei einem Interview in der Stadthalle ab 15.30 Uhr, warum er so klar gegen Extremismus und für das demokratische Miteinander eintritt. Und einen Eindruck davon, wie dies andere tun, verschafft er sich auf dem „Markt der Möglichkeiten“ beim Schwabentag.

