Christian Streich und Johannes B. Kerner heute in Memmingen – hier sehen Sie den Festakt live im Stream

Den Ex-Bundesliga-Fußballtrainer und dann frisch gekürten Träger des Memminger Freiheitspreises Christian Streich aus der Nähe erleben: Dafür stehen die Chancen am Freitag, 3. Oktober, gut. Denn auch nach dem Festakt ab 11 Uhr in der Martinskirche ist der frühere Coach des SC Freiburg in Memmingen unterwegs.

Dem Fernsehmoderator Johannes B. Kerner erzählt er bei einem Interview in der Stadthalle ab 15.30 Uhr, warum er so klar gegen Extremismus und für das demokratische Miteinander eintritt. Und einen Eindruck davon, wie dies andere tun, verschafft er sich auf dem „Markt der Möglichkeiten“ beim Schwabentag.

Freiheitspreis und Schwabentag: Großes Programm am 3. Oktober in Memmingen

Die Verleihung des Freiheitspreises bildet mit dem Schwabentag „Demokratie gestalten“ das große Finale des Event- und Gedenkjahres „500 Jahre –Zwölf Artikel“. Dazu ist am 3. Oktober ein umfassendes Programm geboten.

Impulsvortrag: Einer der früheren Preisträger ist am Vorabend der Verleihung zu Gast. Am Donnerstag, 2. Oktober, spricht ab 19 Uhr Professor Dr. Heribert Prantl im Maximilian-Kolbe-Haus über das Thema „Demokratie braucht Courage“.

Memminger Freiheitspreis: 1000 Gäste beim Festakt in der Martinskirche

Festakt: Rund 1000 Gäste werden laut Oberbürgermeister Jan Rothenbacher bei der Preisverleihung in der Martinskirche dabei sein, darunter 100 Gewinnerinnen und Gewinner von Tickets, die vorab verlost werden. Außerdem kann man das Geschehen im kleinen Saal der Stadthalle sowie auf dem städtischen Kanal bei Youtube oder Instagram live mitverfolgen:

Dekane freuen sich auf die Begegnung mit Christian Streich

Die evangelischen Dekane Claudia und Christoph Schieder, Vorsitzende des Kuratoriums Memminger Freiheitspreis, freuen sich auf die Begegnung mit Streich: „Für uns ist er ein würdiger Preisträger, weil er in seiner alltäglichen Arbeit immer wieder die Gelegenheit nutzt, auf ganz einfache Weise zu erklären, was Würde, Integration, Gleichheit und Teamgeist bedeuten.“

„Gegen Extremismus Haltung zu beziehen, muss keine staatstragende Rede sein. Es ist ein richtiger Satz am richtigen Ort im richtigen Moment. Genau das macht Christian Streich.“ Dekan Christoph Schieder, Vorsitzender des Kuratoriums Memminger Freiheitspreis

Fußballturnier: In seinem Element ist Streich als Schirmherr des inklusiven Fußballturniers, das von 10 bis 15 Uhr auf dem Hallhof läuft. Veranstaltet wird es vom „Team Bananenflanke“, einem Fußballprojekt speziell für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung.

Am 3. Oktober ist auch Johannes B. Kerner zu Gast in Memmingen

Interview: Ein zweites bekanntes Gesicht ist dabei, wenn Streich ab 15.30 Uhr im großen Saal der Stadthalle über sein Leben, seine Arbeit und seine Gedanken zum Thema Demokratie spricht. Das Interview führt TV-Moderator Johannes B. Kerner. „Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen“, sagt Christoph Schieder.

Schwabentag: Zentrales Anliegen im Gedenkjahr ist es laut OB Rothenbacher bewusst zu machen, dass Demokratie nicht nur auf der Ebene von Parlamenten stattfindet: „Sie lebt davon, dass wir alle sie mitgestalten.“ Dies soll von 11 bis 18 Uhr der „Markt der Möglichkeiten“ in der Stadthalle vor Augen führen. Mit vielen Info- und Mitmachangeboten wird er laut Kulturamtsleiter Sebastian Huber einer Messe gleichen. „Wir wollen Akteuren eine Plattform bieten, die sich für Demokratie, bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliches Miteinander einsetzen.“

Schwabentag: Live-Musik auf dem Marktplatz und „Markt der Möglichkeiten“

Zum Schwabentag, den die Stadt mit dem Bezirk organisiert, gehört außerdem Live-Musik ab 13 Uhr auf dem Marktplatz. Dabei treten die Songwriterin „Ceci“, das Fusion-Blasorchester „ScheinEilig“ und die Stadtkapelle auf. Zu den vielen weiteren Programmpunkten zählen ein Tag der offenen Tür am Landgericht (ab 14 Uhr), eine Diskussion mit dem Bündnis für Menschenrechte und Demokratie (kleiner Saal der Stadthalle, 17 Uhr) und ein offenes Singen im Zuge der bundesweiten Aktion „Deutschland singt und klingt“ (19 Uhr, Marktplatz).