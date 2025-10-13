Italienische Freunde kommen zum Kulturabend

Der Freundeskreis „Isola del Piano“, Gäste aus Legau und Umgebung und die italienische Musikgruppe Vagatrio samt Bürgermeister Peppino Paolino aus Isola del Piano und Legaus neuer Bürgermeister, Thomas Heinle, feierten kürzlich ein wunderschönes Kulturfest im Gasthaus Löwen in Legau.

Es begann mit der Vernissage einer Fotoausstellung, die in der italienischen Partnergemeinde als Beitrag zu „Pesaro 24 - Capitale della cultura italiana“ entstand. Die Ausstellung mit dem Titel „La donna rurale“ zeigt Frauenporträts starker Frauen aus der kleinen Gemeinde in der italienischen Provinz Pesaro/Urbino, die zum sozialen Zusammenhalt im Dorf beitragen. Die Ausstellung beeindruckte mit faszinierenden Fotografien und Hintergrundgeschichten. Ansprechend arrangiert und präsentiert, war es ein kurzweiliges Vergnügen, bei italienischem Aperitivo und Snacks, sich gemeinsam die Porträts anzusehen und darüber zu sprechen.

Es folgte der Auftritt der Musikgruppe Vagatrio aus Isola del Piano, die mit italienischen Tarantelle (lebhafte Volkstänze, die traditionell von Tamburins und Akkordeon begleitet werden) und Balladen die Zuhörenden in den Süden Italiens entführten. Im ganzen Saal war der Geist und die Kraft der Volksmusik aus dem Süden spürbar … alle wippten mit Füßen und Köpfen.

Im Anschluss an das lebhafte und großartige Konzert genossen die Hungrigen italienische Pasta, bestens vom Löwenwirt Fritz Steinhauser zubereitet. Bis Mitternacht war die Löwenstube voll besetzt und mit dem Canzone „Bella Ciao“ verabschiedeten sich die Gäste aus Italien vom gemeinsamen Abend. Grazie! Alla prossima volta.

Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieser lebendigen Veranstaltung beigetragen haben und auch an die Bürgermeister von Isola del Piano und Legau, die sich sehr freundlich zum ersten Mal begegneten.

