Nur die großen Namen enttäuschen Fußball: Bei Benefizspiel in Memmingen kommen fast 30.000 Euro zusammen – auch ohne Magath und Schäfer

Rund um das Spiel zwischen den „FCM-Allstars“ und der Ü45 des FC Bayern (6:4) stehen Inklusion und Gemeinschaft im Vordergrund. Die angekündigten Stargäste kommen nicht.