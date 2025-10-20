Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Fußball: Bei Benefizspiel in Memmingen kommen fast 30.000 Euro zusammen – auch ohne Magath und Schäfer

Nur die großen Namen enttäuschen

Fußball: Bei Benefizspiel in Memmingen kommen fast 30.000 Euro zusammen – auch ohne Magath und Schäfer

Rund um das Spiel zwischen den „FCM-Allstars“ und der Ü45 des FC Bayern (6:4) stehen Inklusion und Gemeinschaft im Vordergrund. Die angekündigten Stargäste kommen nicht.
Von Dominik Prähofer
    • |
    • |
    • |
    Groß(artig)es Miteinander beim Benefizspiel zwischen den „FCM-Allstars“ und der Ü45 des FC Bayern (6:4) in der Memminger Fußball-Arena.
    Groß(artig)es Miteinander beim Benefizspiel zwischen den „FCM-Allstars“ und der Ü45 des FC Bayern (6:4) in der Memminger Fußball-Arena. Foto: Siegfried Rebhan

    Ein Wort scheint an diesem Nachmittag im Memminger e-con ArenaPark allgegenwärtig zu sein: Inklusion. Die Künstliche Intelligenz definiert den Begriff wie folgt: „Inklusion bedeutet, dass alle Menschen gleichberechtigt und selbstbestimmt an allen Bereichen der Gesellschaft teilhaben können – unabhängig von Herkunft, Behinderung, Geschlecht oder anderen Merkmalen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden