Trainer des SV Egg legt Amt überraschend nieder

Paukenschlag beim SV Egg: Trainer Thomas Fackler hat nach dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Königsbrunn sein Amt beim schwäbischen Bezirksligisten aus persönlichen Gründen niedergelegt. „Für uns kam das zum jetzigen Zeitpunkt total überraschend“, sagt Abteilungsleiter Mike Sieber. Fackler ist ein echtes Egger Eigengewächs, war bei den Unterallgäuern unter anderem bereits als Spieler, Sportlicher Leiter und mehrfach als Trainer aktiv.

SV Egg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Fackler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis