Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bezirksliga: Thomas Fackler hört beim SV Egg als Trainer auf.

Paukenschlag bei Fußball-Bezirkligisten

Trainer des SV Egg legt Amt überraschend nieder

Thomas Fackler ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Egg. Das ist der Grund.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Thomas Fackler ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Egg.
    Thomas Fackler ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Egg. Foto: Stephan Schöttl (Archivbild)

    Paukenschlag beim SV Egg: Trainer Thomas Fackler hat nach dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Königsbrunn sein Amt beim schwäbischen Bezirksligisten aus persönlichen Gründen niedergelegt. „Für uns kam das zum jetzigen Zeitpunkt total überraschend“, sagt Abteilungsleiter Mike Sieber. Fackler ist ein echtes Egger Eigengewächs, war bei den Unterallgäuern unter anderem bereits als Spieler, Sportlicher Leiter und mehrfach als Trainer aktiv.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden