Fußball-Regionalliga: Der FC Memmingen empfängt am Freitagabend den FC Bayern München II

Für den FC Memmingen (FCM) ist es am sechsten Spieltag der Fußball-Regionalliga zwar erst das zweite Heimspiel der Runde, dafür aber gleich ein Saison-Höhepunkt: Der Aufsteiger erwartet am Freitag ab 19 Uhr den FC Bayern München II und rechnet gegen den Talentschuppen mit einer großen Kulisse. In sportlicher Hinsicht muss für den FCM gegen den spielstarken Gegner alles passen, um Zählbares holen zu können. Bei den „Bayern-Amateuren“ sorgten zuletzt die Talente Wisdom Mike und Jonah Kuis-Asari für Furore.

Die Lage: Mit der Ausbeute von sieben Punkten – darunter zwei Auswärtssiege – aus den bisherigen vier Auftritten darf der FCM nach seinem Viertliga-Comeback zufrieden sein. Das Heimspiel gegen den FV Illertissen wurde auf 9. September verlegt.

Wie FCM-Trainer Günes über Nürnberg denkt

Die knappe 0:2-Niederlage bei der Heimpremiere gegen den 1. FC Nürnberg II reflektiert FCM-Trainer Matthias Günes mittlerweile etwas anders, weil die Club-Amateure jetzt zusammen mit der SpVgg Unterhaching mit weißer Weste die Tabelle anführen. Auf Rang drei rangiert der FC Bayern II, der mit drei Siegen gestartet ist, sich danach Unterhaching (0:2) geschlagen geben musste und gegen die SpVgg Bayreuth 2:2 spielte.

Der Gegner: Große personelle Veränderungen sind bei den Zweiten Mannschaften der Proficlubs jedes Jahr üblich. Auch beim FC Bayern München II hat sich wieder einiges getan. Von den nachrückenden Talenten sorgen einige schon früh in der Saison für Furore. Der 16-jährige Wisdom Mike erzielte bei seinem Einstand im Herrenfußball gegen Bayreuth einen Treffer und ist damit der jüngste Torschütze in der Geschichte der Regionalliga Bayern.

Bereits im Profi-Kader gegen RB Leipzig

Tags zuvor stand er im Profi-Kader für das Spiel gegen RB Leipzig, blieb aber noch ohne Einsatz. Jonah Kusi-Asari hingegen wurde von Vincent Company eingewechselt und debütierte am Tag danach von Beginn an in der Regionalliga-Mannschaft. Beiden trauen Experten große Karrieren zu. Eine der Aufgaben von FCB-Trainer Holger Seitz ist es, dass die Talente die Bodenhaftung nicht verlieren und weiter ausgebildet werden.

Wenn die „kleinen Bayern“ in Spiellaune kommen, sind sie schwer zu halten. In der Defensive gingen sie mit jugendlicher Unerfahrenheit manchmal zu naiv ran, wird kritisiert. Für Stabilität soll der 30-jährige Benno Schmitz sorgen. Der ehemalige Bundesliga-Profi (unter anderem 1. FC Köln und RB Leipzig) führt die Truppe als Kapitän aufs Feld.

Der FC Memmingen hat taktische Alternativen

Das FCM-Personal: Bis auf die beiden Langzeit-Ausfälle Lukas Rietzler und Philipp Krisamer konnte Coach Günes zuletzt aus dem Vollen schöpfen. Damit bieten sich auch im taktischen Bereich Alternativen. Beim 3:0-Erfolg jüngst in Aschaffenburg waren die Einwechselungen mit ausschlaggebend für das letztlich klare Ergebnis.

Bisherige Vergleiche: Die „Bayern-Amateure“ sind das Team, gegen das der FCM am öftesten in der Vereinsgeschichte um Punkte gespielt hat. 13 Siege sprangen heraus, 24 Unentschieden und 29 Niederlagen, die bislang letzten in der Regionalliga-Saison 2023/2024 – mit 0:4 vor 2300 Zuschauern zuhause und 3:4 in einem denkwürdigen Torspektakel im Grünwalder Stadion in München.

Wo es Karten für das Spiel gegen Bayern II gibt

Karten und Einlass: Der Vorverkauf läuft nach Angaben des FCM gut. Online gibt es die Karten bis unmittelbar vor Spielbeginn und bei den Vorverkaufsstellen im Servicecenter der Memminger Zeitung (bis Freitag 13.45 Uhr) und der Esso-Tankstelle am Stadion (bis Freitag um 17 Uhr) laut FCM günstiger als an der Tageskasse. Drei Kassen und die Arena öffnen am Spieltag um 18 Uhr, VIP-Gäste kommen ab 17.30 Uhr in den e-con ArenaPark. Bayern-Fans werden über den Haupteingang an der Bodenseestraße in den Gästeblock gebeten, es gibt keine strikte Fantrennung.

Rund ums Spiel: Vor dem Anpfiff will der Bayerische Fußball-Verband (BFV) – etwas verspätet – noch die Ehrung des FC Memmingen für die Meisterschaft in der Bayernliga Süd vornehmen. Die Einlaufkinder stellt die SG Memmingerberg-Benningen. FC-Bayern-TV überträgt das Spiel im Livestream aus der Arena – allerdings hinter der Bezahlschranke. Noch am Abend gibt es bei BFV.TV eine kostenfreie Reportage mit den Höhepunkten.

Unparteiische: Schiedsrichter: Christopher Knauer (SpVgg Isling/Oberfranken); Assistenten: Daniel Reich (SRG Bamberg), Marcel Bargel (TSV Staffelstein); 4. Offizieller: Patrick Ilg. (mit ass)

So will der FCM gegen Bayern München II spielen Das voraussichtliche Aufgebot des FCM (Rückennummer in Klammer): Tor: Dominik Dewein (22).

Abwehr: Jakob Gräser (3), David Bauer (6), Maximilian Dolinski (13) und Marcello Barbera (27).

Mittelfeld: Timo Schmidt (4), Fabian Lutz (8) und Luis Vetter (11).

Angriff: Pascal Maier (7), Nico Nollenberger (21) und David Günes (24).

Bank: Christian Mijatovic (5), David Remiger (14), Michael Bergmann (15), Kim Paschek (18), David Mihajlovic (20), Kenan Bajramovic (25), Kutay Yel (26) und Felix Unger (1/Tor). (ass)