Der FC Memmingen empfängt „Pokalschreck“ Illertissen

Für den FC Memmingen stehen in dieser Woche zwei Regionalliga-Heimspiele innerhalb von vier Tagen an. Am Dienstagabend (19 Uhr) kommt der FV Illertissen zum Nachholspiel und Nachbarschaftsduell. Am Freitagabend (19 Uhr) schlägt der TSV Buchbach ebenfalls unter Flutlicht in der Arena an der Bodenseestraße auf.

FC Memmingen mit nahezu makelloser Auswärtsbilanz

Die Lage: Nahezu makellos ist die bisherige Auswärtsbilanz der Memminger mit drei Siegen und einem Unentschieden. Zuhause setze es zwar zwei Niederlagen, allerdings ging es hier gegen die Spitzenteams 1. FC Nürnberg II und FC Bayern München II. Nun gilt es für den Aufsteiger, auch vor eigenem Publikum zu punkten, wobei Illertissen auch noch einmal ein Hochkaräter ist. Der aktuelle Tabellenplatz zwölf trügt, denn der FVI ist durch seine Pokaleinsätze mit zwei Spielen im Rückstand. Nur zwei Siege bei drei Niederlagen in den bisher ausgetragenen Punktspielen ist zudem nicht der selbst gesteckte Anspruch der Illertisser.

Illertissen einzig verbliebener Amateurverein im DFB-Pokal

Der Gegner: Der FV Illertissen glänzt immer wieder im Pokal. Zu spüren bekam es zuletzt der 1. FC Nürnberg, der nach Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal gekegelt wurde. Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler ist damit der einzige Regionalligist und somit Amateurvertreter in der zweiten Runde. Hier geht es Ende Oktober gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Im Landespokal am vergangenen Samstag brachte der FVI den TSV 1860 München vor 3500 Zuschauern jedoch nicht ins Stolpern (1:3).

Zahlreiche Stammkräfte haben FVI verlassen

Im Sommer gab es einen großen personellen Aderlass. Eine komplette Elf mit bewährten Stammkräften verließ die Vöhlinstädter und suchte wegen fehlender Perspektive neue Herausforderungen. Da das Stadion für die Dritte Liga nicht geeignet ist, stellt sich beim FVI die Aufstiegsfrage nicht. 15 Spieler wurden neu verpflichtet, nahezu alle auf Regionalliga-Niveau, darunter auch der eine oder andere bereits mit Drittliga- oder sogar Zweitliga-Erfahrung.

Neuzugänge des FV Illertissen: Peter Reinhardt (VfB Stuttgart II), Jakob Mayer (VSG Altglienicke), Malwin Zok (SV Waldhof Mannheim) Michel Witte (VfR Mannheim), Namrud Embaye (Teutonia Ottensen), Daniel Gerstmayer (VFB Plauen), Nico Helbock (FC Vaduz/Liechtenstein), Clayton Irigoyen (1. FC Nürnberg II), Marco Hingerl (Hessen Kassel), Eduard Heckmann (FC Villingen), Niklas Musch (SC Freiburg U19), Mussa Fofanah (VfR Aalen), Daniel Hausmann (FC Augsburg II), Finn Annabring (SC Staig) und Robin Muth (1. FC Kaiserslautern II).

FCM-Trainer lässt bei 4:0-Sieg gegen Hankofen rotieren

Das FCM-Personal: Beim 4:0-Erfolg in Hankofen ließ Trainer Matthias Günes etwas rotieren. Luis Vetter, der nicht zum Einsatz kam, wird aber gegen Illertissen wieder auflaufen. In der Abwehrkette stand David Remiger für Marcello Barbera in der Anfangsformation. Barbera wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Dominik Ceko hat aus privaten Gründen um die Auflösung seines Vertrags gebeten, wird sich zunächst aber keinem anderen Verein anschließen.

Bisherige Vergleiche: Die Bilanz in den bisherigen Punkt- und Pokalspielen fällt mit 13 Illertisser Siegen, fünf FCM-Erfolgen und sechs Unentschieden deutlich aus.

So kommen Fans an Tickets

Eintrittskarten: Die Tageskassen öffnen um 18 Uhr. Online können die Karten bis kurz vor Anpfiff gebucht werden. Hier und bei den Vorverkaufsstellen im MZ-Servicecenter (Donaustraße) sowie der Esso-Tankstelle am Stadion (Verkauf bis 16 Uhr) gibt es die Tickets günstiger. Alle Infos unter www.fc-memmingen.de/tickets.