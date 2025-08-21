Fußball: Felix Magath ist beim Gegner des FC Memmingen jetzt Sportdirektor

Für den FC Memmingen (FCM) steht in der Fußball-Regionalliga am Samstag die zweitlängste Auswärtsfahrt der Saison an. Zwei Wochen nach der längsten Fahrt Aubstadt (0:0) geht es nun zu Viktoria Aschaffenburg. Von der Anfahrtsstrecke sind es nur ein paar Kilometer weniger. Der Anpfiff im Stadion am Schönbusch erfolgt um 14 Uhr.

Die Lage: Die Tabelle ist so früh in der Runde noch nicht sehr aussagekräftig. Beide Vereine haben vier Punkte auf dem Konto und dürften auch ansonsten in vielerlei Hinsicht vergleichbare Verhältnisse haben, auf und neben dem Rasen. Beim Gegner hat eine Personalie in den vergangenen Wochen allerdings für viel Aufsehen gesorgt: Kein Geringerer als Ex-Nationalspieler und Bundesliga-Trainer Felix Magath hat vor Kurzem in Aschaffenburg den Posten des Sportdirektors übernommen. Aschaffenburg ist die Heimatstadt des 72-Jährigen.

Memmingen nutzte das verlängerte, spielfreie Wochenende trotz des Ausscheidens im Pokal in Pipinsried (1:5) zu einer Regenerationspause.

Magath soll für ein neues Konzept stehen

Der Gegner: Nach zwei Niederlagen zum Start hat Viktoria Aschaffenburg in den jüngsten beiden Begegnungen zu null gespielt. Einem 0:0 in Bayreuth folgte mit einem 1:0 beim TSV Schwaben Augsburg der erste Sieg. Kurios dabei: Dies war auch der einzige bislang erzielte Punktspieltreffer.

Das erst im Sommer installierte Trainerteam um Aytac Sulu und Sportlichen Leiter Sandro Sirigu soll in Ruhe weiterarbeiten. Beide spielten unter anderem schon für den SV Darmstadt 98 in der Bundesliga. Magath soll auf der sportlichen Seite für ein neues Konzept stehen, dass der zurückgekehrte frühere Vorsitzende Matthias Hartmann ausgearbeitet hat.

Die Viktoria will nach Machtkämpfen und Querelen hinter den Kulissen in ruhigeres Fahrwasser steuern. Große Sprünge wird es aber nicht geben: Der Etat für die Regionalliga-Mannschaft liegt nach eigenen Angaben bei 200.000 Euro. Am Ende soll der Klassenerhalt stehen.

Der Memminger Philipp Kirsamer fällt länger aus

Bisherige Vergleiche: Die Bilanz ist mit jeweils vier Siegen und Niederlagen bei fünf Unentschieden in den bisherigen Regionalliga-Treffen ausgeglichen.

Das FCM-Personal: Philipp Kirsamer, die im Sommer vom FV Ravensburg gekommene Sturmhoffnung, hat sich einen Ermüdungsbruch im Fuß zugezogen. Trainer Matthias Günes befürchtet, dass für den 22-Jährigen die Vorrunde gelaufen sein könnte. Kirsamer ist nach Kapitän Lukas Rietzler der zweite schwerwiegende, langfristige Ausfall.

Mit David Remiger und Kim Paschek sind zwei Alternativen für Abwehr und Mittelfeld aber wieder voll einsetzbar. Timo Schmidt plagte sich in dieser Woche mit einer Erkältung herum.

Das sagt der FCM-Trainer: „Ich erwarte eine enge Partie mit zwei Teams auf Augenhöhe“, betont Günes. Er weiß, welche Bedeutung ein derartiges Spiel hat, und sagt: „Details werden den Ausschlag geben.“

Das nächste Heimspiel des FCM: gegen Bayern II

Das nächste Heimspiel: Nach vier Wochen ohne Auftritt vor eigenem Publikum empfängt der FC Memmingen am Freitag, 29. August, den gut gestarteten Mitfavoriten FC Bayern München II. Gegen den Münchner Talentschuppen wird, wie in der Vergangenheit, eine große Kulisse erwartet. Der Vorverkauf läuft laut FCM bereits ordentlich. Karten-Informationen gibt es unter www.fc-memmingen.de/tickets.

Unparteiische: Schiedsrichter: Johannes Wagner (DJK Ingolstadt); Assistenten: Julian Perl (SV Pullach) und Maximilian Hafender (TuS Holzkirchen). (mit ass)

So will der FCM in Aschaffenburg spielen Das voraussichtliche Aufgebot des FC Memmingen für das Spiel in Aschaffenburg: Tor: Dominik Dewein.

Abwehr: Maximilian Dolinski (David Remiger), Jakob Gräser, David Bauer und Marcello Barbera.

Mittelfeld: Pascal Maier, Fabian Lutz, Timo Schmidt (Michael Bergmann) und Nico Nollenberger.

Angriff: Luis Vetter und David Günes.

Bank: Kim Paschek, Christian Mijatovic, Kenan Bajramomic, Kutay Yel, Mohamed Fofanah, Oktay Leyla und Felix Unger (Tor). (ass)