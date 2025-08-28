Neue Wohnform in Memmingen Statt Miete oder Eigenheim: Gruppe in Memmingen setzt auf gemeinschaftliches Wohnen

15 Erwachsene und sieben Kinder unter einem Dach: Das ist das Ziel beim gemeinschaftlichen Wohnprojekt „WiM“ in Memmingen – nun rückt es ein großes Stück näher.