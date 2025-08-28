Statt Miete oder Eigenheim: Gruppe in Memmingen setzt auf gemeinschaftliches Wohnen

Als kürzlich in einer der Familien ein Baby zur Welt kam, fand sich eine Gruppe zusammen, die in der Anfangszeit täglich ein warmes Mittagessen vorbeibrachte. Auch sonst springt man laut Alexia Conrad-Kräß beim Wohnprojekt „WiM“ füreinander ein: ob Unterstützung wegen Krankheit gebraucht wird oder wegen Termindrucks in der Arbeit, ob es um Kinderbetreuung geht – oder etwas anderes. Dabei leben die 15 Erwachsenen und sieben Kinder noch nicht unter einem Dach. Ihrem Ziel sind sie aber ein Stück nähergekommen.
Neue Wohnform in Memmingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden