Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Gemeinschaftliches Wohnprojekt „WiM“ in Memmingen: Familien setzen auf alternative Wohnform zu Miete und Eigenheim

Neue Wohnform in Memmingen

Statt Miete oder Eigenheim: Gruppe in Memmingen setzt auf gemeinschaftliches Wohnen

15 Erwachsene und sieben Kinder unter einem Dach: Das ist das Ziel beim gemeinschaftlichen Wohnprojekt „WiM“ in Memmingen – nun rückt es ein großes Stück näher.
Von Verena Kaulfersch
    • |
    • |
    • |
    Gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und generationenübergreifendes Wohnen: Das ist das Ziel von 22 Personen unterschiedlichen Alters, die beim Projekt mit dem Namen „WiM“ dabei sind.
    Gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und generationenübergreifendes Wohnen: Das ist das Ziel von 22 Personen unterschiedlichen Alters, die beim Projekt mit dem Namen „WiM“ dabei sind. Foto: WiM eG (Archivbild)

    Als kürzlich in einer der Familien ein Baby zur Welt kam, fand sich eine Gruppe zusammen, die in der Anfangszeit täglich ein warmes Mittagessen vorbeibrachte. Auch sonst springt man laut Alexia Conrad-Kräß beim Wohnprojekt „WiM“ füreinander ein: ob Unterstützung wegen Krankheit gebraucht wird oder wegen Termindrucks in der Arbeit, ob es um Kinderbetreuung geht – oder etwas anderes. Dabei leben die 15 Erwachsenen und sieben Kinder noch nicht unter einem Dach. Ihrem Ziel sind sie aber ein Stück nähergekommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden