So läuft es beim Glasfaser-Ausbau in Memmingen und dem Unterallgäu

„Glasfaser“ – das klingt für viele Menschen wie Musik in den Ohren. Denn laut Experten ist das heimische WLAN mit einem Glasfaseranschluss so stabil und zuverlässig, dass mehrere Personen gleichzeitig digital surfen, streamen und spielen können – aber natürlich auch arbeiten und lernen. Schließlich lassen sich mit einem Glasfaserkabel große Datenmengen in Windeseile hoch- oder herunterladen. Aber wie sieht es mit dem Glasfaserausbau in unserer Region aus? Läuft es bei dem auch so schnell? Wir haben bei der Telekom nachgefragt.
Schnelles Internet
