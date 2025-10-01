Nach Bissattacken: Wann muss in Memmingen und im Unterallgäu ein Hund angeleint werden?

In Memmingen wird ein Hundehalter beim Gassigehen von einem entlaufenen Tier in die Hand gebissen; in Markt Rettenbach stürmen zwei unangeleinte Hunde von einem Privatgrundstück auf den Gehweg und attackieren eine Spaziergängerin – sie muss mit Bissverletzungen am Oberschenkel ins Krankenhaus. Solche Vorfälle sind in der Region keine Seltenheit.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurden den Behörden allein in diesem Jahr bereits elf Hundeattacken im Unterallgäu gemeldet – im Vorjahr waren es zwölf, im Jahr 2023 sogar 16. In der Stadt Memmingen wurden 2025 bereits fünf Vorfälle polizeilich erfasst, in den Vorjahren waren es vier beziehungsweise drei. Vor diesem Hintergrund drängt sich eine Frage umso mehr auf: Warum konnten die Tiere ungehindert Passanten angreifen – hätten sie nicht angeleint sein müssen?

Anleinpflicht von Hunden: Keine einheitlichen Vorgaben im Unterallgäu

Diese Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. „Es gibt keine einheitlichen Regeln bezüglich der Anleinpflicht“, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unserer Redaktion mit. „Die Regeln können von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein.“ Auch das Landratsamt Unterallgäu bestätigt das.

In dieser Unterallgäuer Gemeinde gibt es keine Anleinregeln

Welche Regeln gelten also zum Beispiel in Markt Rettenbach? „In unserer Gemeinde gibt es keine Vorgaben oder Regelungen – zum Beispiel in Form einer Satzung – die das Anleinen eines Hundes erforderlich machen“, sagt Bürgermeister Martin Hatzelmann. Gleiches gelte für eine Maulkorbpflicht. Solche Maßnahmen würden nur im Einzelfall und anlassbezogen angeordnet. „Bei einer Pflichtverletzung durch den Hundehalter kann die Gemeinde ein Ordnungsgeld verhängen.“

Gemeinde Ottobeuren: Auch hier keine klare Regelung

Ähnlich sieht es unter anderem auch in Ottobeuren aus. „Es gibt keine allgemeingültige Regelung“, erklärt ein Sprecher der Gemeinde. „Solange ein Hund nicht negativ auffällt, bestehen in der Regel keine Einschränkungen.“ Fälle werden individuell entschieden: So wurde vor einigen Jahren einem Hund nach einem Beißvorfall eine Leinen- und Maulkorbpflicht auferlegt.

Das sind die Anleinregeln in Memmingen

Die Stadt Memmingen hat dagegen klare Regelungen, was das Anleinen von Hunden angeht: Laut dem Memminger Stadtrecht müssen Kampfhunde (Rassen mit erhöhter Aggressivität) in allen öffentlichen Bereichen angeleint sein. Für große Hunde (ab 50 Zentimetern Schulterhöhe) gelte eine Anleinpflicht in Altstadt, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigten Bereichen und auf bestimmten Wegen in Grünanlagen. Die Leine dürfe dabei maximal zwei Meter lang sein und müsse reißfest sein. Auf Kinderspielplätzen sind Kampfhunde und große Hunde grundsätzlich verboten.