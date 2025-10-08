Was sich hinter der neuen „Kreislerei“ am Kreisverkehr in Memmingerberg verbirgt

In Oberösterreich heißen kleine, traditionelle Feinkostläden Greißlerei. Dieser Begriff stand Pate für die neue „Kreislerei“, die im einstigen Hofladen der ehemaligen Gärtnerei Stetter in Memmingerberg eröffnet hat. Dabei verrät schon die Abwandlung des Namens etwas davon, wo sich der Laden befindet - und wer dahintersteht: Das „K“ kommt von der Metzgerei Kleiber und „Kreisel“ deutet auf den Standort beim Kreisverkehr vor der A96-Anschlussstelle Memmingen-Ost hin. Ein Wiedererkennungsmerkmal sind zudem die drei roten Kleiber-Sterne unter dem Schriftzug. Mit an Bord der Kreislerei ist das Memminger Feinkostgeschäft GenussArt.

Das unterscheidet die „Kreislerei“ von der Metzgerei Kleiber

Neu ist nicht nur der Name, sondern auch das Format, mit dem die Michael Kleiber GmbH jetzt auf den Markt gegangen ist. „Mit Kreislerei haben wir absichtlich einen neuen Namen gewählt, damit es keine Verwechslung mit unseren anderen Geschäften gibt“, sagt Kirsten Kleiber, die das Konzept entwickelt hat. Denn im Gegensatz zu einer Kleiber-Filiale gibt es keine Bedienung in der Kreislerei, lediglich an der Kasse sitzt jemand aus dem Team vom Weinmarkt. Es handelt sich um einen reinen Selbstbedienungsladen, in dem Kunden alles fertig verpackt aus den Regalen nehmen können.

„Die Leute wollen schnell einkaufen“

„Wir spielen schon lange mit dieser Idee“, berichtet Kirsten Kleiber. „Der Bedarf ist da, viele Leute wollen schnell einkaufen.“ Sie denkt dabei etwa an Kunden auf dem Heimweg von der Arbeit, die nur noch wenig Zeit zum Einkaufen haben. Oder auch an Single-Haushalte. Dafür seien die Lage mit Parkplätzen vor der Tür und die Öffnungszeit bis 19 Uhr ideal. Experimentieren will Kleiber dabei nicht nur mit dem neuen Vertriebsweg, sondern auch mit dem Angebot.

So ist die Ware in der „Kreislerei“ verpackt

Die Aufschnittware für die Kreislerei wird in der Kleiber-Metzgerei in Memmingen verpackt und versiegelt („wir haben lange daran getüftelt“), größtenteils in 100-Gramm-Packungen. Aber es gibt auch größere Gebinde, etwa mit Bockwürsten. Im Sortiment sind zudem die „bewährten“ vakuumierten Lebensmittel wie Maultaschen oder Spätzle sowie Aufstriche oder fertige Gerichte in Konservendosen. Auch Käse findet sich im Kühlregal - er kommt zum Teil von der GenussArt, die Kleiber für die Kreislerei mit ins Boot geholt hat.

Dieses Sortiment kommt von GenussArt

„Darüber haben wir uns sehr gefreut, bei so einem Angebot kann man nicht widerstehen“, sagt Bernd Walcher, Inhaber von GenussArt. „Wir haben den gleich hohen Qualitätsanspruch an Lebensmittel und die Nähe unserer Geschäfte am Weinmarkt war schon immer inspirierend.“ Ihm gefällt, dass mit dem SB-Charakter einer sich verändernden Gesellschaft Rechnung getragen wird - und mit dem gemeinsamen Sortiment in dem Laden nun alles geboten wird, um beispielsweise „ein wunderbares Wochenende in Kulinarik zu verbringen“. Dazu gehören unter anderem Wein, Käse, frische Nudeln, Süßwaren, Knabbereien, Sugos, Antipasti oder Pestos von der GenussArt. So kommen etwa 300 verschiedene Artikel zusammen.

Warum die „Kreislerei“ ein Pop-up-Store ist

Das ehemalige Gärtnereigelände hatte ein hiesiger Unternehmer gekauft. Was er langfristig damit vor hat, weiß Kirsten Kleiber nicht. Aber es spiele auch keine Rolle, wie lange man in der kleinen Halle bleiben könne. Konzipiert sei die Kreislerei als Pop-up-Store „in Bewegung“: Alle Regale stehen auf Rollen und könnten jederzeit an einen anderen Standort umziehen, erklärt sie. Auch im Sortiment sei man nicht festgelegt, da könne sich je nach Kundenbedarf auch noch etwas ändern. Geöffnet hat die Kreislerei in der Künersberger Straße in Memmingerberg jeden Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 Uhr.