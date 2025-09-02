Gelebte Inklusion: In Memmingen wird ein besonderes Konzert vorbereitet

Sie ist eine vielbeschäftigte Frau mit einer ausgeprägten musikalischen Ader: Susanne Nestel ist staatlich geprüfte Musiklehrerin, tritt als Solistin bei Konzerten auf und unterrichtet Gesang und Klavier. Zudem leitet sie Chöre in Haslach und Ellwangen, den Regenbogenchor im Memminger Stadtteil Steinheim sowie einen ganz besonderen Memminger Chor für Menschen mit einem Handicap. Für ein geplantes gemeinsames Konzert im Oktober haben jetzt der Haslacher Chor „Chorisma“ und ein Ensemble der „Klangwerkstatt“ der Unterallgäuer Werkstätten (UAW) ihre erste Chorprobe absolviert.

