Inklusion: Chor der Unterallgäuer Werkstätten und der Chor „Chorisma“ aus Haslach singen gemeinsam

Menschen mit Musik im Blut

Gelebte Inklusion: In Memmingen wird ein besonderes Konzert vorbereitet

Die Memminger Klangwerkstatt und ein Chor aus Haslach singen gemeinsam unter dem Titel „That‘s life – ein Leben in Liedern“. Ein Besuch bei den Proben.
Von Werner Mutzel
    Große Freude herrschte bei einer gemeinsamen Probe von „Chorisma“ aus Haslach und der Memminger „Klangwerkstatt“ mit Chorleiterin Susanne Nestel (links).
    Große Freude herrschte bei einer gemeinsamen Probe von „Chorisma“ aus Haslach und der Memminger „Klangwerkstatt“ mit Chorleiterin Susanne Nestel (links). Foto: Werner Mutzel

    Sie ist eine vielbeschäftigte Frau mit einer ausgeprägten musikalischen Ader: Susanne Nestel ist staatlich geprüfte Musiklehrerin, tritt als Solistin bei Konzerten auf und unterrichtet Gesang und Klavier. Zudem leitet sie Chöre in Haslach und Ellwangen, den Regenbogenchor im Memminger Stadtteil Steinheim sowie einen ganz besonderen Memminger Chor für Menschen mit einem Handicap. Für ein geplantes gemeinsames Konzert im Oktober haben jetzt der Haslacher Chor „Chorisma“ und ein Ensemble der „Klangwerkstatt“ der Unterallgäuer Werkstätten (UAW) ihre erste Chorprobe absolviert.

