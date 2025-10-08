Warum ein junges Unternehmen bei Memmingen sogar in den USA Neugier weckt

„Work in progress“: Das steht auf einem Zettel an der Tür zu den Werkstatträumen im GreenTech Hub und auch bei HyWin ist das die Devise. Die Arbeit, die bei dem jungen Unternehmen im Innovationszentrum im Gange ist, weckte schon Neugier in den USA – bei einem Fassadenplaner, der sich um Hochhäuser in New York, Chicago und Miami kümmert. Die Idee: Fassaden sollten mehr leisten, als nur eine Gebäudehülle zu sein. Die Module von HyWin können dank intelligenter Steuerung Räume heizen oder kühlen und eine zentrale Rolle in der Klimatechnik des Gebäudes übernehmen.
Innovationszentrum beim Airport
