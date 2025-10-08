Icon Menü
Innovationszentrum GT Hub beim Allgäu Airport: Die Firma HyWin stellt Klimatechnik-Fassaden her, die Räume heizen und kühlen.

Innovationszentrum beim Airport

Warum ein junges Unternehmen bei Memmingen sogar in den USA Neugier weckt

Die Firma HyWin ist eine der ersten im Innovationszentrum GT Hub beim Airport. Ihr Produkt ist ein Element, das zu jedem Gebäude gehört – mit neuer Funktion.
Von Verena Kaulfersch
    Silke Giessler und Dr. Dennis Bauer von HyWin erklären die Grundidee des Unternehmens: eine Fassade, die nicht nur Gebäudehülle ist, sondern deutlich mehr kann.
    Silke Giessler und Dr. Dennis Bauer von HyWin erklären die Grundidee des Unternehmens: eine Fassade, die nicht nur Gebäudehülle ist, sondern deutlich mehr kann. Foto: Verena Kaulfersch

    „Work in progress“: Das steht auf einem Zettel an der Tür zu den Werkstatträumen im GreenTech Hub und auch bei HyWin ist das die Devise. Die Arbeit, die bei dem jungen Unternehmen im Innovationszentrum im Gange ist, weckte schon Neugier in den USA – bei einem Fassadenplaner, der sich um Hochhäuser in New York, Chicago und Miami kümmert. Die Idee: Fassaden sollten mehr leisten, als nur eine Gebäudehülle zu sein. Die Module von HyWin können dank intelligenter Steuerung Räume heizen oder kühlen und eine zentrale Rolle in der Klimatechnik des Gebäudes übernehmen.

