Es ist wieder Jahrmarktzeit in Memmingen – das sollten Sie wissen

Wenn die Schulferien zu Ende sind und der Herbst anklopft, sollten spätestens die Sparbüchsen gefüllt werden für den Memminger Jahrmarkt – dem größten Rummel im Allgäu. Er findet heuer statt vom 11. bis 19. Oktober.
Jahrmarkt 2025 in Memmingen
