Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Junges Landestheater Schwaben: In Memmingen kommt mit dem preisgekrönten Stück „Wutschweiger“ das Thema Armut auf die Bühne

Premiere in Memmingen

Über das Leben im „Ich-sitze-in-der-Scheiße-Club“: Junges Landestheater zeigt preisgekröntes Stück

Das Junge Landestheater präsentiert in Memmingen die „Wutschweiger". Das Stück erzählt von einer besonderen Freundschaft und richtet sich an Kinder und ihre Eltern.
Von Horst Hacker
    • |
    • |
    • |
    Am Jungen Landestheater Schwaben feierte das Stück „Wutschweiger" Premiere – hier eine Szene mit Samuel Kastell und Marie Lemmle.
    Am Jungen Landestheater Schwaben feierte das Stück „Wutschweiger" Premiere – hier eine Szene mit Samuel Kastell und Marie Lemmle. Foto: Jürgen Bartenschlager/LTS

    „Wutschweiger“ heißt das Stück des Jungen Landestheaters Schwaben, das am Schweizerberg in Memmingen Premiere hatte. Von Barbara Buri aus dem Flämischen übersetzt, heißt das auf Jan Sobrie und Raven Ruell zurückgehende Stück im niederländischen Original „Woestzoeker“. Wer mit dem einen oder dem anderen Begriff oder beiden nichts anzufangen weiß, dem sei gesagt, dass Leute damit bezeichnet werden, die sich zum Schweigen entschlossen haben. Warum? – Aus Wut, einfach aus Wut.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden