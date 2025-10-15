Über das Leben im „Ich-sitze-in-der-Scheiße-Club“: Junges Landestheater zeigt preisgekröntes Stück

„Wutschweiger“ heißt das Stück des Jungen Landestheaters Schwaben, das am Schweizerberg in Memmingen Premiere hatte. Von Barbara Buri aus dem Flämischen übersetzt, heißt das auf Jan Sobrie und Raven Ruell zurückgehende Stück im niederländischen Original „Woestzoeker“. Wer mit dem einen oder dem anderen Begriff oder beiden nichts anzufangen weiß, dem sei gesagt, dass Leute damit bezeichnet werden, die sich zum Schweigen entschlossen haben. Warum? – Aus Wut, einfach aus Wut.
Premiere in Memmingen
