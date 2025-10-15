Premiere in Memmingen Über das Leben im „Ich-sitze-in-der-Scheiße-Club“: Junges Landestheater zeigt preisgekröntes Stück

Das Junge Landestheater präsentiert in Memmingen die „Wutschweiger". Das Stück erzählt von einer besonderen Freundschaft und richtet sich an Kinder und ihre Eltern.