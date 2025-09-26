18-Jähriger fährt über verlorenes Kantholz bei Leutkirch: Reifenplatzer auf der A96

Das hätte schlimmer ausgehen können: Ein 18-jähriger ist am Donnerstagmorgen auf der A96 über ein Kantholz gefahren. Dabei platzte der linke Vorderreifen seines Autos.

Unfall auf A96 zwischen Aichstetten und Leutkirch

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf dem Abschnitt zwischen Aichstetten und Leutkirch. Neben dem Reifen wurde auch die Felge des Autos in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Hundert Euro.

Offenbar hatte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker das Holz sowie mehrere Antirutschmatten während seiner Fahrt verloren. Beamte der Verkehrspolizei beseitigten die verlorene Ladung von der Fahrbahn.