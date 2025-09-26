Icon Menü
Kantholz liegt auf A96 bei Leutkirch: 18-Jähriger Autofahrer erleidet Reifenplatzer

Gefährlicher Ladungsverlust

18-Jähriger fährt über verlorenes Kantholz bei Leutkirch: Reifenplatzer auf der A96

Ein junger Mann ist auf der A96 über ein Kantholz gefahren. Dabei platzte ein Reifen an seinem Auto. Die Polizei musste die gefährliche verlorene Fracht aufräumen.
Von David Specht
    Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr auf der A96 in Richtung Lindauüber ein verlorenes Kantholz, an seinem Auto platzte ein Vorderreifen.
    Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr auf der A96 in Richtung Lindauüber ein verlorenes Kantholz, an seinem Auto platzte ein Vorderreifen. Foto: imago images/7aktuell

    Das hätte schlimmer ausgehen können: Ein 18-jähriger ist am Donnerstagmorgen auf der A96 über ein Kantholz gefahren. Dabei platzte der linke Vorderreifen seines Autos.

    Unfall auf A96 zwischen Aichstetten und Leutkirch

    Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf dem Abschnitt zwischen Aichstetten und Leutkirch. Neben dem Reifen wurde auch die Felge des Autos in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Hundert Euro.

    Offenbar hatte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker das Holz sowie mehrere Antirutschmatten während seiner Fahrt verloren. Beamte der Verkehrspolizei beseitigten die verlorene Ladung von der Fahrbahn.

