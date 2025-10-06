Icon Menü
Kinderbetreuung in Memmingen: Karoline-Goldhofer-Kita soll erweitert werden.

Neue Kita-Plätze in Memmingen

Stiftung will acht Millionen Euro für den Ausbau eines preisgekrönten Kindergartens ausgeben

Die Goldhofer-Kita in Memmingen soll um drei Krippen-Gruppen wachsen. Welche Räume noch geplant sind und nach welchem Konzept die Kinder gefördert werden.
Von Volker Geyer
    Das vielfach ausgezeichnete Gebäude der Karoline-Goldhofer-Kita in Memmingen soll um rund 1000 Quadratmeter erweitert werden.
    Das vielfach ausgezeichnete Gebäude der Karoline-Goldhofer-Kita in Memmingen soll um rund 1000 Quadratmeter erweitert werden. Foto: Thomas Weigert

    Die Karoline-Goldhofer-Kindertagesstätte im Memminger Stadtteil Amendingen soll erweitert werden. Die dafür notwendige Änderung des entsprechenden Bebauungsplans hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die im Jahr 2019 eröffnete Kita soll um drei Krippen-Gruppen für ein- bis dreijährige Kinder wachsen. Zudem sind Räume für Verwaltung und Bildung geplant. Als zentrales Element der Tagesstätte soll eine „Grüne Mitte“ mit Bäumen fungieren, die komplett von einer lichtdurchlässigen Hülle umschlossen wird.

