Neue Kita-Plätze in Memmingen Stiftung will acht Millionen Euro für den Ausbau eines preisgekrönten Kindergartens ausgeben

Die Goldhofer-Kita in Memmingen soll um drei Krippen-Gruppen wachsen. Welche Räume noch geplant sind und nach welchem Konzept die Kinder gefördert werden.