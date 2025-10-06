Stiftung will acht Millionen Euro für den Ausbau eines preisgekrönten Kindergartens ausgeben

Die Karoline-Goldhofer-Kindertagesstätte im Memminger Stadtteil Amendingen soll erweitert werden. Die dafür notwendige Änderung des entsprechenden Bebauungsplans hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die im Jahr 2019 eröffnete Kita soll um drei Krippen-Gruppen für ein- bis dreijährige Kinder wachsen. Zudem sind Räume für Verwaltung und Bildung geplant. Als zentrales Element der Tagesstätte soll eine „Grüne Mitte“ mit Bäumen fungieren, die komplett von einer lichtdurchlässigen Hülle umschlossen wird.
Neue Kita-Plätze in Memmingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden