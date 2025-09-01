Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

König Ludwig II. hat nie geheiratet, doch im Unterallgäu gab es eine Einladung zu seiner geplanten Hochzeit.

Besondere Familiengeschichte

Wie der Märchenkönig im Jahr 1867 ein Brautpaar in Sontheim überrascht hat

Eine Verlobung, eine geplatzte königliche Vermählung und ein unerwarteter Geldsegen für ein junges Hochzeitspaar in Sontheim: Wie das alles zusammenpasst.
Von Josef Diebolder
    • |
    • |
    • |
    Gustav Träber nimmt an, dass auf dem Bild seine Urgroßeltern Maria und Josef Schütz aus Sontheim abgebildet sind. Sie sollten als Verlobte an der Hochzeit von König Ludwig II. teilnehmen.
    Gustav Träber nimmt an, dass auf dem Bild seine Urgroßeltern Maria und Josef Schütz aus Sontheim abgebildet sind. Sie sollten als Verlobte an der Hochzeit von König Ludwig II. teilnehmen. Foto: Repro: Josef Diebolder

    König Ludwig II., Bayerns „Märchenkönig“, wäre am 25. August 180 Jahre alt geworden. Der Monarch war nie verheiratet, allerdings verlobte er sich aus einem spontanen Entschluss heraus als 22-Jähriger im Jahr 1867 mit der 20-jährigen Herzogin Sophie Charlotte in Bayern, jüngste Schwester von „Sissi“, der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Was die mit großem Pomp geplante, mehrmals verschobene und schließlich wieder abgesagte Hochzeit mit seinen Urgroßeltern zu tun hat, erzählt Gustav Träber aus Erkheim, den diese Geschichte bis heute bewegt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden