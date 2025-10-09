Kommunalwahl 2026 Mühsal vor der Wahl: In Bad Grönenbach läuft die Suche nach Bürgermeisterkandidaten

Während die Kommunalwahl näherrückt, gibt es in Bad Grönenbach noch keine Bewerber für das Amt des Bürgermeisters. Was der amtierende Rathauschef dazu sagt.