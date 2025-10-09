Mühsal vor der Wahl: In Bad Grönenbach läuft die Suche nach Bürgermeisterkandidaten

Stellen Sie sich vor, es stehen Wahlen an – aber niemand kandidiert: Salopp formuliert stellt sich so derzeit die Situation in der knapp 5800 Einwohner zählenden Marktgemeinde Bad Grönenbach dar. Denn während die Kommunalwahl im März 2026 näher rückt, kann noch keine der Parteien und Wählergruppierungen vermelden, dass es bereits einen Bürgermeisterkandidaten oder eine Kandidatin gibt. Fest steht indes, dass Amtsinhaber Bernhard Kerler nach 22 Jahren als Rathauschef im kommenden Frühjahr nicht mehr zur Wahl antritt.
Kommunalwahl 2026
