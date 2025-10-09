Icon Menü
Kommunalwahlen 2026: In Bad Grönenbach gibt es bislang keinen Kandidaten für das Bürgermeister-Amt

Kommunalwahl 2026

Mühsal vor der Wahl: In Bad Grönenbach läuft die Suche nach Bürgermeisterkandidaten

Während die Kommunalwahl näherrückt, gibt es in Bad Grönenbach noch keine Bewerber für das Amt des Bürgermeisters. Was der amtierende Rathauschef dazu sagt.
Von Armin Schmid
    Wer wird künftig im Bad Grönenbacher Rathaus die Amtsgeschäfte führen? Derzeit kann noch keine der örtlichen Parteien und Wählergruppierungen einen Bürgermeisterkandidaten benennen. In rund drei Monaten läuft allerdings schon die Frist für die Einreichung der Wahllisten ab.
    Wer wird künftig im Bad Grönenbacher Rathaus die Amtsgeschäfte führen? Derzeit kann noch keine der örtlichen Parteien und Wählergruppierungen einen Bürgermeisterkandidaten benennen. In rund drei Monaten läuft allerdings schon die Frist für die Einreichung der Wahllisten ab. Foto: Armin Schmid

    Stellen Sie sich vor, es stehen Wahlen an – aber niemand kandidiert: Salopp formuliert stellt sich so derzeit die Situation in der knapp 5800 Einwohner zählenden Marktgemeinde Bad Grönenbach dar. Denn während die Kommunalwahl im März 2026 näher rückt, kann noch keine der Parteien und Wählergruppierungen vermelden, dass es bereits einen Bürgermeisterkandidaten oder eine Kandidatin gibt. Fest steht indes, dass Amtsinhaber Bernhard Kerler nach 22 Jahren als Rathauschef im kommenden Frühjahr nicht mehr zur Wahl antritt.

