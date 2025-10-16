Vermeidung von Brandgefahren im Haushalt

Der Zweigverein Buxheim des katholischen Frauenbundes lud zu einem stets aktuellen Vortragsthema ein: „Brandschutz im eigenen Haushalt“. Der Referent Kreisbrandmeister Giovanni Aichele informierte sehr detailliert und anschaulich über eventuelle Gefahrenquellen in privaten Haushalten sowie über den korrekten Umgang mit Akkus. Sein Vortrag stand jedoch stets unter dem Leitsatz: „Ich will keine Panik verbreiten, aber sensibilisieren.“ Die interessierte Zuhörerschar war beeindruckt von seinen Ausführungen und Demonstrationen – die ausgelegten Flyer wurden gerne mit nach Hause genommen und liegen ab sofort zum Nachlesen auch im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung auf.

