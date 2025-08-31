"La dolce Vita": Wenn sich der Hallhof in Memmingen in eine Piazza verwandelt

Toskana-Feeling herrschte am Wochenende auf dem Memminger Hallhof. Von Freitag bis Sonntag verwandelte sich der Platz in eine Piazza voller Musik, Leckereien und Lebensfreude. Schon am Freitag strömten zahlreiche Besucher herbei – sie alle wollten sich das italienische Flair nicht entgehen lassen.

Der Hallhof war voll mit bunten Ständen und der Duft von frisch gebackener Bruschetta und würziger Porchetta hing in der Luft. Überall klirrten Gläser, gefüllt mit klassischem Chianti oder vollmundigem Brunello di Montalcino. Rasch kam bei den Besuchern italienisches Lebensgefühl auf – und es herrschte eine ausgelassene Stimmung.

Stände locken mit allerlei Köstlichkeiten

Wer nach all den Leckereien noch nicht genug hatte, konnte sich den Süßigkeiten widmen: italienisches Gelato, gefüllte Cannoli oder feines Mandelgebäck lockten die Besucher an die Stände. Und alle, die das „Dolce Vita“ mit nach Hause nehmen wollten, konnten Olivenöl, Honig, Salami oder Bergamottensaft einkaufen.

Allerlei Köstlichkeiten aus Italien wurden an mehreren Ständen auf dem Hallhof angeboten. Foto: Fritz Pavlon

Die „Italo Boys“ spielten Hits der italienischen Popgeschichte – und bald wagten sich die ersten Tänzerinnen und Tänzer vor die Bühne. Wer es ruhiger mochte, konnte das Treiben in den aufgestellten Liegestühlen bequem beobachten. Dort saß an diesem Abend auch Elli Braun aus Ochsenhausen. Eigentlich wollte sie nur einen Bekannten vom Bahnhof abholen – doch das Fest zog sie in den Bann. „Dieses Flair, die Stimmung – einfach wunderbar“, schwärmte sie mit leuchtenden Augen.

Sogar Störche kommen zum Fest auf dem Hallhof

Ein Stück weiter genoss Dieter Arendt mit Freunden Antipasti und ein Glas Weißwein. „Endlich wieder so ein Fest hier auf dem Hallhof. Das könnte ruhig öfter stattfinden – ich wäre sofort wieder dabei“, betonte Arendt.

Als es dunkel wurde, ließen sich fünf Störche auf dem Dach des Kreuzherrnklosters nieder. Alle schauten auf den Hallhof. „Die waren beim letzten Fest auch schon da“, erzählte ein Besucher lachend: „Vielleicht mögen auch sie das Memminger Dolce Vita.“